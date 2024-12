Durchblick: Begeisterungsstürme an der Börse – der Monatsrückblick auf November 2024

Nach dem Wahlsieg Donald Trumps zeigten sich die globalen Aktienmärkte euphorisch: Am US-Markt feierten einige Technologiewerte wie Nvidia Corp., Amazon.com Inc. oder Apple Inc. neue Allzeithochs. Ebenso die großen US-Indizes.

Der DAX® (Performance) Index gipfelte zum Monatsende bei unter 20.000 Indexpunkten. Die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung und weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank trieb die Kurse. Der Index stieg im Monatsvergleich um 2,9%, dagegen konnte der STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) nur um 1,0% zulegen. Der EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) verlor dagegen um -0,5%. Sein letztes Allzeithoch feierte er auf Schlusskursbasis am 07.03.2000 (SIC!)!

In den USA legte der Dow Jones Index im Monatsvergleich um 7,5% zu und konnte somit seine Jahresperformance 2024 auf 19,2% schieben. Zum Vergleich: In 2023 steigerte er sich um 13,7%. NASDAQ 100 und S&P500 legten um 5,7% und 5,2% zu. Die Kurse von Amazon.com Inc. stiegen sogar um 11,5% und feierten somit in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,4%. Nicht zu vergessen Tesla Inc. – im November 2024 stieg die Aktie um 38,1%.

In Deutschland haben die Automobilwerte weiter verloren, nachdem breits der Oktober schlecht lief: Volkswagen AG (Vorzugsaktien) gaben im November um -9,2% nach, die Aktien von BMW AG und der Mercedes-Benz Group AG verloren um -3,2% bzw. -4,9%. Die wirtschaftliche Situation der einistigen deutschen Vorzeigeindustrie hat sich weiter eingetrübt. Nicht gut war der November auch für die Aktien der Bayer AG, die ihren letzten Hochpunkt im April 2015 markierten. Die Investoren und Anlegerinnen waren nicht überzeugt und schickten die Aktien im Monatsvergleich mit -21,8% auf weitere Talfahrt.

Wie geht es weiter? Die UniCredit hat gerade ihren Jahresausblick veröffentlich – dazu hier bald mehr. Einen ersten Ausblick zu den Aktienmärkten gaben Christian Stocker und Sebastian Otter in ihrem Börsencheck (hier geht es zum Video).