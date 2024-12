Aktien New York Ausblick: Wenig bewegt erwartet knapp unter Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen werden nach ihrer Rekordjagd am Donnerstag wenig bewegt erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 44.986 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 ähnlich knapp im Minus bei 21.476 Punkten.

Am Vortag hatten beide Indizes - ebenso wie der marktbreite S&P 500 - einmal mehr Bestmarken aufgestellt. Sie hatten unter anderem von Aussagen des Fed-Präsidenten Jerome Powell profitiert, der der US-Wirtschaft bei einer Podiumsdiskussion eine "bemerkenswert gute Verfassung" attestierte. Nun warten die Anleger gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag, der ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed ist.

Zum möglichen Ausmaß künftiger Zinsschritte der Fed hatte Powell am Mittwoch keine Aussagen gemacht. Die nächste Zinsentscheidung steht am 18. Dezember auf dem Programm. Nachdem die Währungshüter im September die Zinswende nach der großen Inflationswelle mit einer deutlichen Senkung um 0,50 Prozentpunkte eingeläutet hatten, wird am Markt nun ein kleinerer Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage am Donnerstag zunächst übersichtlich. Die Aktien von American Eagle Outfitters büßten vorbörslich 14 Prozent auf 17,65 US-Dollar ein, obwohl das Modeunternehmen mit seinem Quartalsgewinn ungeachtet eines Rückgangs die Erwartungen übertraf. Offenbar versilberten einige Anleger die jüngsten Kursgewinne. In den vergangenen zwei Wochen hatten sich die Aktien um mehr als ein Fünftel vom Zwischentief bei 16,88 Dollar erholt.

Beim Lebensmittel-Einzelhändler Kroger mussten die Anteilseigner nach der Zahlenvorlage vorbörslich einen Kursrückgang von 0,7 Prozent verkraften. Das Unternehmen berichtete einen Umsatz- und Ergebnisrückgang und legt zudem bei seinen Aktienrückkäufen eine Pause ein.

Erst nach der Schlussglocke an der Wall Street legt das Informationstechnik-Unternehmen HP Enterprise seinen Zwischenbericht vor. Mit einem Kursplus von 3,7 Prozent verteilten die Anleger hier schon Vorschuss-Lorbeeren./gl/stk