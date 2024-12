Die meistgehandelten Produkte: Apple-Aktie mit Allzeithoch!

Heute lässt der DAX® die 20.300 Punkte-Marke hinter sich. Auf seiner Jahresendrally ist der deutsche Leitindex um mehr als 1.000 Punkte nach oben geklettert. Durch den schnellen Anstieg, bleibt jedoch auch eine Gegenbewegung und ein damit einhergehender Kursrückgang wahrscheinlich. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf SAP.

Der Kurs des größten europäischen Softwareunternehmens verzeichnet im Dezember einen beeindruckenden Anstieg. Die positive Entwicklung entspringt aus der fortschreitenden Integration von KI in die Unternehmensprodukte. Außerdem profitiert das Papier von einer optimistischen Marktstimmung im Technologiesektor. Im Xetra-Handel ist die Aktie von SAP bereits um knapp 65 Prozent gestiegen. Im Blickpunkt der Anleger stehen ebenfalls Call-Optionsscheine auf Apple. Die Aktie des US Tech-Riesen ist erstmals über die Marke von 240 USD gestiegen. Trotz den geopolitischen Spannungen mit China, die aufgrund der Zusammenarbeit mit BYD mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten. BYD produziert 30 Prozent aller iPads für Apple. Dennoch bleiben Anleger optimistisch und treiben den Kurs nach oben. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy und Rheinmetall haben es heute wieder einmal in die Liste der meistgehandelten Produkte geschafft. Die Aktie von Rheinmetall notiert heute knapp 0,6 Prozent höher bei 656 EUR. Bei MicroStrategy ging es gestern ebenfalls steil nach oben. Die Aktie kletterte um rund 9 Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818U 14,58 20267,00 Punkte 18817,465657 Punkte 13,90 Open End MicroStrategy Inc. Call HD3C34 30,65 435,74 USD 115,236657 USD 1,34 Open End Infineon Technologies AG Call UG096C 1,95 321,47 EUR 30,21159 EUR 15,91 Open End DAX® Call HC1KQY 53,99 20267,00 Punkte 14873,747903 Punkte 3,78 Open End DAX® Call HD12U8 30,43 20267,00 Punkte 17230,206858 Punkte 6,65 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2024; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 4,07 659,20 EUR 700,00 EUR 17,78 19.03.2025 SAP SE Call UG0NGD 0,83 240,425 EUR 250,00 EUR 29,87 19.02.2025 SAP SE Call HD27RF 4,42 240,425 EUR 220,00 EUR 5,44 17.06.2026 Apple Inc. Call HD5SRS 4,13 242,775 USD 230,00 USD 7,05 17.06.2026 DAX® Call UG0CYX 13,47 20265,00 Punkte 19900,00 Punkte 15,03 20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2024; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 11,39 432,315 USD 270,75 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HC4BYQ 73,42 658,90 EUR 434,78 EUR 3 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 17,13 242,825 USD 162,05 USD 3 Open End Occidental Petroleum Corp. Long HD33YC 2,96 48,905 USD 36,68 USD 4 Open End Agnico Eagle Mines Limited Long HD70DU 17,83 85,505 USD 64,14 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2024; 10:55 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!