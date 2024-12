EQS-News: Spark Energy identifiziert Pegmatit-Korridor auf seinem Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Lithium Valley

EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 5. Dezember 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley spezialisiert, freut sich, ein Update über die erste Woche der Erkundungsarbeiten in seinem 64.359 Hektar großen Lithiumprojekt Arapaima in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

Highlights der Erkundungsarbeiten im Lithiumprojekt Arapaima:

Identifizierung eines ca. 1,7 km langen Pegmatit-Streichkorridors aus pegmatithaltigem Granit. Dieser ist durch ein Erosionsfenster in einer flachen Lateritdeckschicht in der Mitte des nördlichen Teils der Liegenschaft aufgeschlossen.

Das identifizierte und kartierte Gebiet zeichnet sich durch weit verbreitete Anzeichen von verwitterten und kaolinisierten Pegmatit-Intrusionen aus, die in Granit eingebettet sind.

Die Zielvorkommen befinden sich innerhalb des Einzugsgebiets, das vom CPRM als hoch aussichtsreich für Lithium eingestuft wurde, basierend auf sichtbarem Spodumen in Schwermineralkonzentraten und anomalen Ergebnissen von Bachsedimentproben.

Bislang identifizierte Spark fünf vorrangige Ziele für weitere Gesteinssplitterprobenahmen an Aufschlüssen.

Am 25. November 2024 traf das Team in Padre Paraiso ein, traf rasch einige Vorbereitungen und erkundete die Straßenverhältnisse und die Zugänglichkeit des Gebiets. In der ersten Woche unternahm das Explorationsteam taktische Fahrten durch die Liegenschaften, um die Lage der bekannten, vom CPRM kartierten Pegmatitvorkommen, zu bestätigen. Der erste Tag im Gelände begann mit der Bestätigung identifizierter Pegmatite in bekannten sowie bisher unbekannten Gebieten, die das Potenzial für die Entdeckung mehrerer Trends auf dem 64.358 Hektar großen Landpaket erhöhen.

Identifiziert wurden fünf vielversprechende Gebiete mit Pegmatit-Mineralisierung. Das derzeit aussichtsreichste davon ist ein 1,74 km langes, von Ost nach West verlaufendes Segment.





Abbildung 1: Kartierter Pegmatit-Korridor, der sich in Ost-West-Richtung über 1,74 km in der nördlichen Hälfte des Lithiumprojekts Arapaima erstreckt



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/232693_a3f6aa3ec4c92818_002full.jpg

Bei der Erkundung des Geländes wurde mit Hilfe einer Drohne ein ausgedehnter weißer Bereich in Ost-West-Richtung gesichtet und am Boden bestätigt. Im westlichen Teil sind mehrere Pegmatitkörper in situ vorhanden (bis zu 0,5 m Mächtigkeit). Darüber hinaus wurden an den Hängen weit verbreitet blättriger weißer Glimmer und Turmalin-Quarz-Aggregate gefunden.

Die tatsächliche Mächtigkeit der verschiedenen identifizierten Pegmatitkörper ist aufgrund der starken Verwitterung des Aufschlusses nicht bekannt. Die Aufschlussfläche (Mischung aus Granit und Pegmatit) ist etwa 50-75 m breit. Der Pegmatit-Korridor ist weiterhin auf beiden Seiten offen (bis zu 8 km, basierend auf geophysikalischen Daten), und mögliche Aufschlüsse weiter südöstlich könnten neue Trends aufzeigen.

Jon Hill, VP of Exploration, erklärte: "Unsere Taktik, uns bei der Feldexploration von den positiven Ergebnissen der CPRM-Probenahme leiten zu lassen, um frühzeitig in die richtigen Gebiete vorzudringen, erwies sich als richtig und führte zu Ergebnissen, die unsere ohnehin schon hohen Erwartungen noch weit übertrafen. Wir haben nun zweifelsfrei und eindeutig eine östliche Ausdehnung der potenziellen Grundfläche der bekannten, reichhaltigen Pegmatitprovinz nachgewiesen, wo sich die historischen und neu entstehenden Erschließungsprojekte im Lithium Valley befinden. Wir freuen uns darauf, unser Wissen und unsere Datenbank zu erweitern, wenn in den kommenden Monaten erste Ergebnisse der Probenahmen vorliegen."





Abbildung 2: Drohnenansicht des Zielgebiets innerhalb eines Erosionsfensters unter der Überschiebung, wie in den rot-orangenen Aufschlüssen auf der rechten Seite zu sehen



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/232693_a3f6aa3ec4c92818_003full.jpg





Abbildung 3: Verwitterter Pegmatit, eingebettet in Zwei-Glimmer-Granit



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/232693_a3f6aa3ec4c92818_004full.jpg

Zielgenerierungsprogramm: Planung für diese Woche

Weiteres Follow-up zu den fünf in der ersten Woche ermittelten Zielgebieten

Fortsetzung des in den nördlichen Liegenschaft begonnenen Bachsedimentprojekts mit Schwerpunkt auf Spodumen-Vorkommen in Schwermineralkonzentraten (wie in den brasilianischen Regierungsberichten von 2016 und 2023 angegeben)1 & 2

Weitere Erkundung der historischen Kleinbergbau-Stollen mit bekannter Beryll- und Turmalinmineralisierung

Überprüfung potenzieller Aufschlüsse in der Nähe des in Abbildung 1 dargestellten, ca. 1,74 km langen Pegmatitkorridors

Jüngste Aktivitäten in benachbarten Lithiumprojekten:

Sigma Lithium (15 km westlich der Claims von Spark): Das Unternehmen hat seine Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 bekannt gegeben. Die Produktionsprognose wurde übertroffen und ein operativer Cashflow von 34 Millionen Dollar erzielt (siehe Mitteilung hier)

Perpetual Resources (10 km nordwestlich der Claims von Spark): Es wurden weitere hochgradige Lithium-Pegmatit-Trends auf dem Isabella-Projekt identifiziert (siehe Mitteilung hier)

Lithium Ionic (15 km westlich der Claims von Spark): Lithium Ionic fand bei Bohrungen 1,77 % Li2O über 16 m, einschließlich 2,36 % Li2O über 9 m im Bandeira Projekt (siehe Mitteilung hier)

Lightning Minerals (50 km nordwestlich der Claims von Spark): Im Esperança-Projekt wurde Spodumenhaltiger Pegmatit mit 4,04 % Li2O mit einem LIBS-Analysator identifiziert (siehe Mitteilung hier)

Eugene Hodgson, CEO von Spark, sagte: "Die Entdeckung dieses bedeutenden Pegmatitkorridors auf unserem Lithiumprojekt Arapaima ist ein entscheidender Moment für Spark Energy Minerals. Dieser frühe Erfolg bestätigt unseren strategischen Ansatz und zeigt ebenfalls das immense Potenzial unseres ausgedehnten Landpakets in Brasiliens Lithium Valley. Die raschen Fortschritte unseres Teams und die Qualität der ersten Ergebnisse sind eine gute Ausgangsposition für eine spannende und produktive Explorationskampagne."

Qualifizierte Person:

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, North -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016 Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens renommiertem Lithium Valley erstreckt, einer der ergiebigsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTERhttps://sparkenergyminerals.comE-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

