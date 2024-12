Metallkonzern Aurubis erhöht Dividende

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Metallspezialist Aurubis will seinen Aktionären nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. So sollen mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr ausgeschüttet werden als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Aurubis profitierte im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) unter anderem von leicht gestiegenen Schmelz- und Raffinierlöhnen und einem signifikant höheren Metallergebnis. Zudem wirkten sich gesunkene Energiekosten und die Erlöse aus der Veräußerung des Standorts in Buffalo/USA positiv auf das Gesamtergebnis aus.

Der Umsatz blieb mit 17,1 Milliarden Euro nahezu unverändert. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 349 auf 413 Millionen Euro. Das Konzernergebnis stieg deutlich von 141 auf 416 Millionen Euro. Aurubis hatte bereits Ende September vorläufige Zahlen vorgelegt und wegen technischer Probleme über ein schwächer als gedachtes viertes Quartal berichtet. Dazu legte das Unternehmen bereits einen Ausblick für das neue Geschäftsjahr vor, der nun bestätigt wurde. Im Geschäftsjahr 2024/25 soll das bereinigte Ergebnis vor Steuern zwischen 300 und 400 Millionen Euro liegen./nas/jha/