70 % unter Jahreshoch – Warum diese Growth-Aktie jetzt den Turbo zünden könnte

Die Aktie von Energy Drink Hersteller Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) ist in den letzten Monaten ordentlich unter die Räder gekommen. Sinkende Umsätze mit dem wichtigsten Vertriebspartner haben dafür gesorgt, dass das Wertpapier des Unternehmens 70 % (Stand 29.11.2024) unter dem Allzeithoch notiert, welches Mitte März 2024 erreicht wurde.

Wer jedoch einen genaueren Blick auf Celsius Holdings wagt, sieht, dass die Growth-Aktie bald wieder ordentlich Fahrt aufnehmen könnte. Für interessierte Investoren könnte sich damit eine spannende Chance ergeben.

Celsius erobert den Markt für Energy Drinks

Celsius hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Mit seinem Fokus auf gesunde Energy Drinks und gesundheitsorientierte Kunden verfügt das Unternehmen dabei über eine klare Differenzierungsstrategie gegenüber den beiden großen Konkurrenten Red Bull und Monster Beverage (WKN: A14U5Z). So verwendet Celsius in seinen Getränken Zutaten wie Grüntee Extrakt, Ingwerwurzeln und Guaranasamen Extrakt.

Die Umsätze des Unternehmens aus Florida sind dabei im Zeitraum von 2018 bis 2023 von 52,6 Mio. auf 1,3 Mrd. US-Dollar angestiegen. Dabei hat Celsius in den USA mittlerweile einen Marktanteil von etwa 12 % und liegt damit hinter RedBull und Monster auf Platz drei.

PepsiCo von entscheidender Bedeutung

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Celsius ist die Beziehung zu PepsiCo (WKN: 851995). Schließlich hat der Getränke- und Lebensmittelgigant im August 2022 Anteile in Höhe von 8,5 % an Celsius erworben und ist zeitgleich zum wichtigsten Vertriebspartner geworden. So war das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 für mehr als 59 % des Umsatzes von Celsius verantwortlich. Währenddessen verdoppelte sich der Umsatz von Celsius im Geschäftsjahr 2023 von 654 Mio. auf 1,3 Mrd. US-Dollar.

Das Problem ist dabei jedoch, dass Pepsi es mit seinen Bestellungen bei Celsius anscheinend ein wenig übertrieben hat. Nachdem Celsius nämlich in Q1 (+ 37 %) und Q2 (+ 23 %) des aktuellen Jahres noch einen starken Umsatzanstieg verzeichnen konnte, ging es im dritten Quartal bergab.

Optimierungen des Lagerbestands auf Seiten von Pepsi haben nämlich dafür gesorgt, dass der Umsatz von Celsius um 31 % auf 266 Mio. US-Dollar eingebrochen ist. Celsius hat den Bestandsoptimierungseffekt durch Pepsi in Q3 dabei auf 124 Mio. US-Dollar beziffert.

Nachfrage nach Produkten von Celsius bleibt hoch

Auch wenn der Effekt in Q3 durchaus schmerzhaft war, kann dieser als Normalisierung des Bestellvolumens betrachtet werden. Umsätze mit Pepsi wurden quasi vorgezogen und dürften sich in den nachfolgenden Quartalen normalisieren. Dies ist auch daran zu sehen, dass laut Celsius im aktuellen Quartal nur noch mit einem negativen Bestandseffekt von bis zu 15 Mio. US-Dollar zu rechnen ist.

Abhängig vom Geschäftsverlauf könnte der Bestandseffekt laut dem Unternehmen sogar leicht positiv ausfallen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn die Bestandsoptimierungen bei Pepsi bald vorbei sind und im kommenden Jahr 2025 das Wachstum mit dem wichtigsten Vertriebspartner wieder Fahrt aufnimmt.

Die Nachfrage nach den Produkten von Celsius bleibt derweil hoch. So entfiel in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 rund 37 % des Wachstums im US-Markt für Energy Drinks auf Celsius. Außerdem haben sich im dritten Quartal die Umsätze mit den zweit- und drittwichtigsten Kunden Costco (+15 %) und Amazon (+21 %) weiterhin positiv entwickelt.

Internationaler Markt als Wachstumspfad

Darüber hinaus verfügt Celsius für seinen zukünftigen Wachstumspfad noch über ein Ass im Ärmel. So lagen die internationalen Umsätze des Unternehmens im letzten Quartal lediglich bei 19 Mio. US-Dollar. Dies machte lediglich 7 % des Gesamtumsatzes aus. Im vollen Geschäftsjahr 2023 lag der Anteil des internationalen Geschäfts sogar nur bei 4 %.

Der internationale Umsatz von Celsius konnte dabei im letzten Quartal mit einer Wachstumsrate von 37% steigen. Derweil hat Celsius Initiativen in Angriff genommen, um hier für noch mehr Wachstum zu sorgen.

So sind die Produkte des Unternehmens seit Januar 2024 auch in Kanada verfügbar. Auch das Vereinigte Königreich und Irland sind im April 2024 als weitere Märkte dazu gekommen. Expansionen nach Australien, Neuseeland und Frankreich sind seit kurzem ebenfalls voll im Gange. Weitere Markteinführungen dürften vermutlich nicht lange auf sich warten lassen.

Aktie deutlich günstiger als in der Vergangenheit

Aufgrund des massiven Wertverlusts der letzten Monate notiert die Aktie von Celsius momentan zu einem 2024er-KGV von 41. Dabei lag der vergleichbare Wert im Frühling noch bei 85. Auch das 2024er Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5 liegt deutlich unter dem 5-Jahresdurchschnitt von 12.

Mit dem Auslaufen der Bestandsoptimierungen bei PepsiCo bei gleichzeitig wachsenden Umsätzen mit Costco und Amazon könnte Celsius in Zukunft wieder starke Wachstumsraten erzielen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen noch über massives Wachstumspotenzial hinsichtlich seiner internationalen Expansion. Es wäre also tatsächlich nicht überraschend, wenn die Celsius-Aktie bald wieder den Turbo zünden würde.

Der Artikel 70 % unter Jahreshoch – Warum diese Growth-Aktie jetzt den Turbo zünden könnte ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Celsius Holdings und PepsiCo.

