ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Zalando mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Erfreuliche Branchendaten zur "Cyber Week", die rekordhohe Online-Umsätze belegten, sowie die erhöhte Aufmerksamkeit für die EU-Regulierung der chinesischen Konkurrenten Temu und Shein dürften sich für den Online-Modehändler positiv auswirken, schrieb Analyst Christian Salis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er bleibt insgesamt positiv für Zalando mit seiner Führungsstellung in Europa./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 08:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 08:11 / MEZ