Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 70,88 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar fiel um 1,29 Dollar auf 67,01 Dollar.

Die Ölpreise sind so auf den tiefsten Stand seit rund drei Wochen gefallen. Das weltweit hohe Angebot an Rohöl laste weiter auf den Preisen, sagten Händler. Der Ölverbund Opec+ hatte zwar zuletzt seine freiwillige Fördermengenbegrenzung für drei Monate verlängert. Diese Entscheidung war jedoch erwartet worden. Belastet werden die Preise weiterhin durch die schwächelnde chinesische Wirtschaft./jsl/he