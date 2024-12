Sich einmal gezahlte Steuern mehrfach erstatten zu lassen: Das ist die so genannte "Cum-Ex"-Masche, mit der Reiche Milliarden aus der Staatskasse plünderten. Ihre Verfahren aber drohen nun im Sande zu verlaufen: Es ist ein Skandal im Skandal.

Wer derzeit Aktien besitzt, kann sich freuen – nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten erreicht der Dax immer neue Rekorde. Und obwohl es aktuell so aussieht, als könne man mit Aktien nur Gewinne machen, wird es irgendwann wieder eine Phase geben, in der die Kurse fallen und Verluste entstehen.