Bitcoin startet mit Kursen knapp unter der 100.000-Dollar-Marke in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin bleibt weiter in Tuchfühlung zur Marke von 100.000 US-Dollar. Am vergangenen Donnerstag hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung diese Schwelle erstmals überwunden und war bis auf 104.000 Dollar geklettert. In den Stunden nach dem Rekordhoch fiel der Bitcoin wieder deutlich bis auf rund 92.000 Dollar zurück. Von diesem Rückschlag konnte sich der Wert des Bitcoin aber schnell erholen. Seitdem pendelt der Kurs um die Marke von 100.000 Dollar - am Montagmorgen kostete ein Bitcoin rund 99.400 Dollar.

Der Bitcoin befindet sich jetzt seit knapp zwei Jahren auf Höhenflug. Seit Ende 2022 legte der Kurs um rund 500 Prozent zu. Jüngster Treiber der Rally war die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Seitdem legte der Kurs um mehr als 40 Prozent zu.

Trump gilt als Befürworter von Kryptpowährungen. Der Markt wird nach wie vor vom Bitcoin dominiert. Der Marktwert des Bitcoin liegt einer Aufstellung des Anbieters Coinmarketcap.com derzeit bei knapp zwei Billionen Dollar. Das sind rund 54 Prozent des Werts aller etwas mehr als 10.000 Kryptowährungen.

In der Bitcoin-Schwächephase im Jahr 2022 war dieser Wert zeitweise unter die Marke von 40 Prozent gefallen, konnte sich aber zuletzt wieder deutlich erholen./zb/mis