EQS-News: Alpha Augmented Services schließt Google Accelerator: Climate Change ab

Das Schweizer Unternehmen setzt die Ressourcen von Google ein, um seine Mission voranzutreiben: Unternehmen dabei zu helfen, CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren, Kosten zu senken und Verpackungsmaterialien in globalen Lieferketten einzusparen.

Zug, Schweiz, 9. Dezember 2024 – Alpha Augmented Services hat das Google for Startups Accelerator-Programm in Europa zum Thema Klimawandel erfolgreich abgeschlossen. Im Verlauf des zehnwöchigen Programms nahmen Vertreter von Alpha Augmented Services an maßgeschneiderten Aktivitäten teil, die darauf ausgerichtet waren, die volle Leistungsfähigkeit der Google-Ressourcen zu nutzen. Dazu gehörten Präsenz- und Online-Aktivitäten, personalisierte 1:1-Mentoring- sowie Gruppensitzungen, die darauf abzielten, aussichtsreiche Startups, die Technologie zur Bekämpfung des Klimawandels einsetzen, zu unterstützen.

Mithilfe des Programms kann Alpha Augmented Services seine KI-Infrastruktur noch effizienter und skalierbarer gestalten. Zudem wurden Fortschritte in der Kosteneffizienz cloudbasierter Prozesse erzielt, die bereits zu erheblichen Einsparungen für das Unternehmen geführt haben. Darüber hinaus profitiert Alpha Augmented damit von positiven Impulsen für seine Vertriebsstrategien sowie von einer gesteigerten internationalen Sichtbarkeit. Die Teilnahme am Google Accelerator trägt so zur Beschleunigung der internationalen Expansion von Alpha Augmented bei und unterstützt die Gewinnung von Kunden weltweit.

Laurin Paech, CTO und Co-Founder von Alpha Augmented Services, sagte: „Der Google Accelerator war für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens sehr wertvoll. Wir haben Unterstützung bei der Optimierung von Strukturen, Prozessen und dem Umgang mit Kunden erhalten. Dadurch sind wir noch besser in der Lage, CO2-Emissionen und Lieferkettenkosten für Unternehmen und Logistikanbieter gleichermaßen zu reduzieren und zur nachhaltigen Verbesserung unserer Umwelt beizutragen.“

Das Accelerator-Programm ist Teil von Googles umfassender Verpflichtung, Einzelpersonen, Städten und Partnern zu helfen, ihre jährlichen CO2-Emissionen bis 2030 kollektiv um 1 Gigatonne zu reduzieren, und trägt darüber hinaus zum Ziel des Unternehmens bei, bis 2030 Netto-Null-Emissionen über sämtliche Google-weiten Operationen und Wertschöpfungsketten zu erreichen.

„Wir glauben, dass Künstliche Intelligenz (KI) an der Spitze der Klimaschutzmaßnahmen steht und ein beispielloses Potenzial bietet, einige der drängendsten Umweltprobleme anzugehen“, sagte Adam Elman, Googles EMEA-Leiter für Nachhaltigkeit. „Wir sind inspiriert von der Kreativität und den vielfältigen Ansätzen der Startups in diesem Jahrgang, die Technologie nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen und sich an ihn anzupassen. Wir werden ihre großartige Arbeit weiterhin aufmerksam verfolgen und sie bestmöglich unterstützen.“

Google for Startups führte das Accelerator-Programm in Zusammenarbeit mit den Teams von Google Cloud und Google Sustainability durch. Die Aktivitäten konzentrierten sich auf wichtige Themen wie Produktdesign, Wachstumsstrategien und Führungskräfteentwicklung und stellten den Startups Werkzeuge zur Verfügung, um ihre Klimaschutzlösungen effektiv zu skalieren. Alpha Augmented Services erhielt zudem dedizierte technische Expertise und Cloud-Credits über das Google for Startups Cloud Program.

Bleiben Sie über die spannende Weiterentwicklung von Alpha Augmented Services informiert und besuchen Sie unsere Website: www.alphaaugmented.com

Über Alpha Augmented Services

ALPHA Augmented Services ist cloud based SaaS für die Logistik. Mit AI und Machine Learning optimieren wir die komplette Supply Chain und sparen nachweislich bis zu 20% der Kosten und bis zu 20% der CO2 Emission ein. Gleichzeitig wird das Warehouse bis zu 35% optimiert. Die Bepackung von Palette und Container wird bis zu 40% schneller. Die Produktivitätsgewinne liegen bis zu 40%. Die Software ist komplett automatisiert und benötigt keine weiteren Eingriffe der Supply Chain Mitarbeiter. Im Idealfall erfolgt die Implementierungszeit innerhalb weniger Wochen. Alpha Augmented Services wurde im Jahr 2020 von Massimo Rossetti, Laurin Paech und Joachim Paech gegründet. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Nordamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2024 wurde Alpha Augmented von der TIACA als weltweit bestes nachhaltiges Logistik-Startup ausgezeichnet.

