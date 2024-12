Finanzinvestor CVC macht Übernahmeangebot für Compugroup

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor CVC hat wie erwartet ein Übernahmeangebot für den Softwareanbieter Compugroup angekündigt. CVC bietet über Zwischengesellschaften 22 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor hatte die Compugroup bereits entsprechende Gespräche über ein bevorstehendes Angebot bestätigt. Compugroup und CVC haben eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, wie es vom Koblenzer Unternehmen hieß. Die Familie von Unternehmensgründer Frank Gotthardt will zusammen mit einem verbundenen Anteilseigner wie avisiert Mehrheitseigentümerin mit gut der Hälfte der Anteile bleiben, die Compugroup soll anschließend von der Börse genommen werden. Die in diesem Jahr schlecht gelaufene Aktie zog um 30 Prozent an.

Das Angebot sehe eine Mindestannahmeschwelle von 17 Prozent der Anteile vor. Die geschäftsführenden Direktoren sowie Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßten die strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot, teilte das Unternehmen mit. Mit dem Übernahmepreis bewertet CVC die Aktien der Compugroup in Summe mit knapp 1,2 Milliarden Euro. Zuletzt war das Unternehmen am Markt wegen Gewinnproblemen noch knapp 900 Millionen Euro wert gewesen./men/mis