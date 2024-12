Siemens Energy hebt Wachstums- und Profitabilitätsziele deutlich an

Werbung. Der Winter bringt uns nicht nur gemütliche Abende, sondern rückt auch das Thema Energieversorgung noch mehr in den Mittelpunkt. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, aber mir persönlich wird dieser Tage besonders bewusst, wie wichtig eine verlässliche Energieversorgung ist – sei es für die wohlige Wärme zu Hause, den Strom für die festliche Weihnachtsbeleuchtung oder all die kleinen Annehmlichkeiten, die unseren Alltag bereichern. Energie ist mehr als nur eine technische Ressource; sie ist auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebensgefühls. Ein deutsches Unternehmen, das einiges dazu beiträgt, diese Energie bereitzustellen, ist Siemens Energy. Also lassen Sie uns an dieser Stelle hinter die Kulissen des weihnachtlichen Glanzes blicken und beleuchten, was bei Siemens Energy gerade los ist - vielleicht gewinnen wir dabei ja ein Stück mehr Zuversicht für die Energiewelt von morgen…

Kurz gesagt: die Geschäfte entwickelten sich zuletzt deutlich besser als erwartet. Die Bereiche Netztechnik und Gas Services konnten einige Großaufträge an Land ziehen. So erreichte der konzernweite Auftragsbestand Ende September den Rekordwert von 123 Milliarden Euro. Geschäftsbereiche wie Netztechnik profitieren zum Beispiel von der Anbindung erneuerbarer Energien, dem Boom der Datencenter oder dem Ersatzbedarf für die in die Jahre gekommene Infrastruktur.

Aufgrund der verbesserten Auftragslage hat das Management die mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele angehoben: Der Umsatz soll bis 2028 jährlich im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Bislang war das Management von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Gleichzeitig hob der Konzern das Margenziel von bisher 8 Prozent auf 10 bis 12 Prozent an.

Analysten bewerten diese Zahlen positiv. Zudem kommt Siemens Energy bei der Sanierung der angeschlagenen Windkrafttochter Siemens Gamesa voran, die im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,8 Milliarden Euro verbuchte und den Konzerngewinn schmälerte. Für das Geschäftsjahr 2024 weist Siemens Energy unter dem Strich einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro aus, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 4,6 Milliarden Euro angefallen war. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 34,5 Milliarden Euro. Davon entfielen rund 85 Prozent auf die in etwa gleich großen Geschäftsbereiche Gas Services, Netztechnik und Siemens Gamesa. Den Rest steuerte der Bereich Industrietransformation bei.

Analysten erwarten ein starkes Wachstum in den Bereichen Netztechnik und Gas Services sowie eine Erholung des Windgeschäfts und sind daher optimistisch für die Aktie gestimmt. Investierende sollten jedoch bedenken, dass der Aktienkurs bereits deutlich zugelegt hat und Siemens Energy für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende ausschütten kann. Denn der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 zur Absicherung des wachsenden Auftragsbestands staatliche Garantien in Anspruch genommen, die eine Dividendenzahlung untersagen.

Vielleicht möchten Sie vor diesem Hintergrund aktuell Anlagealternativen wie unser Siemens Energy Express-Zertifikat Relax in Betracht ziehen. Ein Zinskupon von zehn Prozent und 50 Prozent Risikopuffer sind Konditionen, die bei DAX-Werten nur selten darstellbar sind. Der starke Kursanstieg der Aktie in jüngster Zeit macht es möglich.



10 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 50 Prozent Risiko-Puffer



Das DekaBank Siemens Energy Express-Zertifikat Relax 03/2031 (WKN DK1DML) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 100 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 14 Monate, danach 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt 2026 bei 100 Prozent und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2030. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im März 2031 der maximal mögliche Zinsbetrag von 600 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die Siemens Energy-Aktie am finalen Bewertungstag (28.02.2031) nicht unterhalb der Barriere von 50 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden Siemens Energy-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 09.12.2024 bis 06.01.2025, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1DML6_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.