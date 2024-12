Top 10 Dividenden-Aktien Deutschland: Das ist meine erste Wahl!

Solide Dividendenaktien gelten als stabiler Anker in unruhigen Börsenzeiten. Sie bieten die Möglichkeit, unabhängig vom Wasserstand der Märkte ein regelmäßiges Einkommen zu generieren.

Und obwohl das Land des Kapitalismus, Amerika, die wohl besten Dividendenaktien in Hülle und Fülle bietet, finden sich auch in Deutschland Unternehmen, die sich durch verlässlich hohe Ausschüttungen und stabile Geschäftsmodelle auszeichnen. Betrachtet man die Top 10 der Dividenden-Aktien Deutschland, so fallen zunächst die großen Automobilhersteller mit Dividendenrenditen von über 5 % auf. Deren Nachhaltigkeit wird jedoch angesichts der Herausforderungen in der Branche zunehmend in Frage gestellt.

Anders mag es bei der Allianz (WKN: 840400) und der Deutschen Telekom (WKN: 555750) aussehen. Auch das sind zwei Top-10 Dividenden-Aktien aus Deutschland – zumindest bei Betrachtung von Aktien mit einer Marktkapitalisierung jenseits der 20 Mrd. Euro.

Mit ihnen könnten Anleger aber besser fahren als mit den meisten anderen Top-10 Dividenden-Aktien aus Deutschland. Doch was zeichnet diese beiden Werte aus? Gehen wir einmal ins Detail.

Allianz – Stabilität und nachhaltige Erträge

Da ist zum einen die Allianz, Europas größter Versicherungskonzern mit einer Marktkapitalisierung von über 116 Mrd. Euro. Die Münchener profitieren derzeit von ihrer Preissetzungsmacht im inflationären Umfeld, steigenden Zinsen und nicht zuletzt einer doch überschaubaren Schadenentwicklung.

Das Geschäftsvolumen erhöhte sich im dritten Quartal 2024 um 17,3 % auf 42,8 Mrd. Euro. Auch das Betriebsergebnis entwickelte sich mit einem Plus von 13,6 % auf 3,9 Mrd. Euro überaus positiv.

Mit den guten Zahlen wurden nicht nur die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch die Ansichten des Managements hinsichtlich der Zukunft hat sich verbessert, so dass die Prognose für das operative Ergebnis auf die obere Hälfte des Zielkorridors von 14,8 Mrd. Euro plus oder minus einer Milliarde Euro eingegrenzt wurde.

Was die Allianz für Dividendenjäger so attraktiv macht, ist die Stabilität ihrer Erträge. Versicherungen wie die Allianz gehören dabei zu den Unternehmen, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabile Ergebnisse abliefern können.

Nicht nur das: Auch verfügt die Allianz über eine starke Kapitalbasis, wie die hohe Solvency-II-Kapitalquote von 209 % im dritten Quartal 2024 zeigt. Regelmäßig werden hohe Überschüsse erwirtschaftet. In den vergangenen zehn Jahren lag das Nettoergebnis stets über fünf Milliarden Euro.

Die Dividendenpolitik der Allianz ist konservativ, aber verlässlich. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag die Dividendenrendite bei 5,2 %. Trotz des starken Kursanstiegs von über 120 % im letzten Jahrzehnt liegt sie mit 4,5 % (Stand: 5.12.24) aktuell aber immer noch auf einem attraktiven Niveau.

Ein Grund dafür ist, dass die Ausschüttungen kontinuierlich erhöht wurden – in den letzten zehn Jahren um 10 % pro Jahr. Und die Serie könnte weitergehen, wenn man sich die jüngsten Zahlen anschaut.

Deutsche Telekom – Wachstumspotenzial und starker Cashflow

Eine ähnlich zukunftsorientierte Geschichte findet sich auch bei der Deutschen Telekom. Sie ist nicht nur der führende Telekommunikationsanbieter in Deutschland, sondern auch einer der größten in Europa und der Welt. Mit seiner Mehrheitstochter T-Mobile US (WKN: A1T7LU) ist der Bonner Konzern sogar zum weltgrößten Mobilfunkanbieter aufgestiegen.

Das Geschäftsmodell der Deutschen Telekom umfasst Mobilfunk, Festnetz, Internetdienste sowie TV-Streaming-Angebote. Sie stehen für planbare Umsätze, auch in Krisenzeiten. Ein großer Wachstumstreiber ist jedoch das Geschäft in den USA, wo die Tochter T-Mobile US stark expandiert und zusehends Marktanteile gewinnt. Ein freches Marketing und flexible Tarife treffen den Nerv der Generation Z. Allein im dritten Quartal 2024 wurden rund 1,6 Millionen neue Kunden gewonnen.

Ein entscheidender Faktor, warum die Deutsche Telekom als Dividendentitel überzeugt, ist der starke Cashflow. Und das dürfte auch für die Zukunft gelten, denn Telekommunikationsdienstleistungen sind in der vernetzten Welt von heute unverzichtbar.

Zudem profitiert die Deutsche Telekom von langfristigen Infrastrukturprojekten wie dem Ausbau des 5G-Netzes und Glasfaseranschlüssen. Auch wenn diese zunächst viel Geld kosten und die CAPEX belasten, könnten sie langfristig für Wachstumspotenzial stehen.

Die Dividendenrendite der Deutschen Telekom liegt derzeit bei rund 3 %, wenn man die bereits vorgeschlagenen 0,90 Euro im kommenden Jahr als Basis nimmt. Bei anhaltender Dynamik könnte die Dividende aber weiter steigen. Analysten rechnen für das Jahr 2028 bereits mit 1,37 Euro, was einer weiteren Steigerung von über 50 % entspräche.

Dabei ist zu bedenken, dass der aktuelle Wert der US-Beteiligung bereits einen Großteil des gesamten Börsenwerts der Mutter abdeckt. Das ebenfalls nicht unbedeutende Europageschäft der Deutschen Telekom wäre damit zum Schnäppchenpreis zu haben.

Der Artikel Top 10 Dividenden-Aktien Deutschland: Das ist meine erste Wahl! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt Aktien der Allianz und Deutschen Telekom. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

Aktienwelt360 2024