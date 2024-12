Trading-Chance adidas: Die Bären erhalten wieder eine Einladung

Werbung

Der Sportartikelhersteller adidas hat seine 2024er-Gewinnprognose bereits mehrfach angehoben. Aber das organische Wachstum ist nicht groß, zumindest nicht groß genug für die auffallend teure Bewertung der Aktie. Um diese hohe Bewertung zu rechtfertigen, bräuchte es einen starken Konsum. Und genau das ist nicht zu erwarten. Damit ist die Chance gut, dass adidas an der jetzt attackierten Charthürde mal wieder nach unten dreht: eine Trading-Chance Short.

Vor zehn Wochen, konkret am 2. Oktober, hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf adidas vorgestellt, der, der Chart unten zeigt es, gute Gewinne abwarf. Seit Ende November kam es dann zu einer Rallye, die nunmehr erneut in die Widerstandszone führte, in der die Aktie Anfang Oktober nach unten drehte. Und die Chance, dass dies ein weiteres Mal eine gute Basis für einen Short-Trade wird, ist gut, denn:

Durchschnittliches Analysten-Kursziel wurde erreicht

Die Margen erholen sich, hinzu kommen die Erträge, die sich aus dem Abverkauf der Yeezy-Lagerbestände ergeben. Das sieht ganz gut aus, nur: Die Analysten trauen adidas für das jetzt endende Jahr vier Euro Gewinn pro Aktie zu, 2021 oder 2019 waren es aber knapp elf bzw. zehn Euro. Daher liegt die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis aktuell auf Basis der 2024er-Gewinnprognose bei gut 60 und damit viel zu hoch. Und selbst dann, wenn die Analysten Recht behalten sollten und adidas 2025 deutlich mehr verdient (im Schnitt sieht man da 7,50 Euro) läge dieses Kurs/Gewinn-Verhältnis mit 32 noch am oberen Ende der historischen Spanne. Und diese 7,50 Euro pro Aktie wollen erst einmal verdient werden.

Denn das Konsumfeld ist nun einmal eher grau in grau, in Europa ebenso wie im immens wichtigen Markt China. Und keineswegs alle Experten sind optimistisch. Die nach der am 29.10. vorgelegten Bilanz des dritten Quartals neu vergebenen oder bestätigten Kursziele reichen von 160 Euro mit der Einstufung „Verkaufen“ bis 280 Euro (Kaufen). Der Schnitt der Kursziele liegt derzeit bei 240 Euro. Auf einem Niveau also, das heute im Tageshoch bereits überboten wurde. Und nicht nur in Sachen Kursziel wäre da jetzt ein potenzieller Deckel drauf:

Widerstandszone erreicht, Markttechnik überkauft

Die adidas-Aktie hatte Ende November am unteren Ende einer seit dem Frühjahr die Kurse bestimmenden Handelsspanne nach oben gedreht. Jetzt hat der Kurs bereits das obere Ende dieser Range, die Widerstandszone zwischen 233 und 244 Euro, erreicht und hatte versucht, diese heute Früh zu überwinden. Bislang scheint es, als würde das nicht gelingen. Und selbst wenn es gelingen sollte: Bereits bei 253 Euro würde ein noch wichtigerer Widerstand in Form der oberen Begrenzung der die Aktie seit Monaten begleitenden „Trompeten-Formation“, d.h. eines nach rechts offenen Dreiecks, warten. Aber es wäre gut möglich, dass wir schon heute den Anfang vom Ende der Fahnenstange sehen, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Nicht nur die Bewertung ist zu hoch, auch der Level der markttechnischen Indikatoren. Die sind, beispielhaft hierfür im Chart der Stochastik-Oszillator, überkauft. Und angesichts des schnellen, weitreichenden Anstiegs könnte das auch jetzt schon so manchen Trader motivieren, auf der Long-Seite Kasse zu machen und damit unfreiwillig den Grundstein für einen erneuten Anlauf an (und womöglich sogar unter) das untere Ende der Handelsspanne zu legen.

Short-Trade am oberen Ende einer breiten Widerstandszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 299,558 Euro derzeit einen Hebel von 3,9 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 258 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 4,10 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die adidas-Aktie lautet HD98XY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 243,90 Euro, 253,00 Euro

Unterstützungen: 233,10 Euro, 220,15 Euro, 211,30 Euro, 208,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf adidas

Basiswert adidas WKN HD98XY ISIN DE000HD98XY0 Basispreis 299,558 Euro K.O.-Schwelle 299,558 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 4,10 Euro

