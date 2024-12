EQS-Adhoc: beaconsmind Group führt Barkapitalerhöhung in Höhe von CHF 4,35 Mio. zur Finanzierung der angekündigten Akquisitionen durch

EQS-Ad-hoc: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Group führt Barkapitalerhöhung in Höhe von CHF 4,35 Mio. zur Finanzierung der angekündigten Akquisitionen durch



10.12.2024 / 11:51 CET/CEST

beaconsmind Group führt Barkapitalerhöhung in Höhe von CHF 4,35 Mio. zur Finanzierung der angekündigten Akquisitionen durch

Außerordentliche Generalversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit

Ausgabe von 850.000 neuen Aktien zu einem Gesamtbetrag von CHF 4,35 Mio., gezeichnet von Management, Verwaltungsratsmitgliedern, dem Ankerinvestor sowie neuen institutionellen Investoren.

Zürich, Schweiz – 10. Dezember 2024 – Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD) hat im Rahmen der Akquisitionen der Swissnet AG und Advanced Digital Technology DWC-LLC (“Lokalee”) (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19.11.2024) erfolgreich eine Barkapitalerhöhung in Höhe von CHF 4,35 Mio. durch die Ausgabe von 850.000 neuen Aktien durchgeführt. Die Kapitalerhöhung dient zur Finanzierung der Barkomponente bei den Kaufpreisen der erworbenen Unternehmen. Durch diese Kapitalerhöhung steigt das Aktienkapital der beaconsmind Group von CHF 469.932,60 um CHF 85.000,00 auf CHF 554.932,60. Die Aktionäre der beaconsmind Group hatten die Kapitalerhöhung zuvor auf der heutigen außerordentlichen Generalversammlung mit großer Mehrheit der Stimmen beschlossen. Unmittelbar im Anschluss erfolgte die Zeichnung der Aktien durch das Management der beaconsmind Group, den Ankerinvestor des Unternehmens sowie neue institutionellen Investoren, von denen bereits zuvor entsprechende verbindliche Zeichnungszusagen vorlagen.

Erläuterungsteil

Der Abschluss der Akquisitionen ist in der zweiten Januarhälfte 2025 vorgesehen.

Darüber hinaus wurde von der Generalversammlung die Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 554.932,60 und CHF 832.398,90 beschlossen. Mit der Einführung des Kapitalbandes erhält die beaconsmind Group die Möglichkeit, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren und das Aktienkapital innerhalb der kommenden 5 Jahre ein- oder mehrmalig zu erhöhen. Damit wird gewährleistet, dass die Gesellschaft ihre Wachstumsstrategie auch in Zukunft planungsgemäß realisieren kann.

Über die beaconsmind-Gruppe / neue Swissnet Group

Die beaconsmind-Gruppe/ zukünftige Swissnet Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind-Gruppe sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und Wi-Fi-Services mit SaaS-Lösungen. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die beaconsmind-Gruppe ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Durch die Übernahme von Swissnet und Lokalee wird sich die beaconsmind Group in die Swissnet Group umwandeln und umbenennen und damit die globale Marktpräsenz deutlich steigern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 78 307 45 06

