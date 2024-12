EQS-News: Aurubis AG: Mehr wertvolle Metalle: Aurubis eröffnet neue Recyclinganlage in Olen

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG: Mehr wertvolle Metalle: Aurubis eröffnet neue Recyclinganlage in Olen



10.12.2024 / 15:15 CET/CEST

Mehr wertvolle Metalle: Aurubis eröffnet neue Recyclinganlage in Olen

Hochmoderne Recyclinganlage erhöht Kapazität, um wichtige Industriemetalle Nickel und Kupfer wiederzugewinnen

Investitionsvolumen von rund 85 Mio. € und Schaffung von über 30 neuen Arbeitsplätzen

Einhaltung höchster Umweltstandards in Europa

Inge Hofkens, Aurubis COO Multimetal Recycling: „Die Recyclinganlage markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung unserer strategischen Agenda. Wir streben danach, mit den uns zur Verfügung gestellten Ressourcen in höchstem Maße verantwortungsvoll umzugehen.“

Olen, 10. Dezember 2024 – Multimetall-Produzent Aurubis eröffnete heute eine innovative Recyclinganlage an seinem Standort in Olen (Belgien) in Anwesenheit des flämischen Ministerpräsidenten Matthias Diependaele und des Bürgermeisters von Olen Kris Gebruers. Die Eröffnung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung der strategischen Agenda von Aurubis. Das Unternehmen erweitert mit dieser bedeutenden Investition sein internationales Hüttennetzwerk und maximiert damit die Synergien zwischen den Standorten.

Aurubis nimmt mit BOB (Bleed Treatment Olen Beerse) eine hochmoderne und energieeffiziente Anlage zur hydrometallurgischen Behandlung von Elektrolyt, dem sogenannten Bleed, in Betrieb. In einem hydrometallurgischen Prozess gewinnt BOB wertvolle Metalle wie Nickel und Kupfer aus den Elektrolytströmen, die bei der Metallerzeugung der Aurubis-Standorte Beerse und Olen (beide in Belgien) anfallen. Mit dem Projekt hält Aurubis noch mehr strategisch relevante Metalle für Europa im Wertkreislauf.

„BOB dokumentiert eindrucksvoll unser Engagement für Innovation und Kreislaufwirtschaft. Mit dieser Anlage heben wir Multimetall-Recycling auf die nächste Ebene. Sie ermöglicht es, wertvolle Metalle aus den sich ständig dynamisch verändernden Einsatzstoffen und Recyclingmärkten bestmöglich zu verarbeiten. Wir haben die klare Absicht, unsere führende Rolle für nachhaltiges Wirtschaften und Handeln weiter auszubauen und unterstreichen dies durch unser Nachhaltigkeitsversprechen ‚Tomorrow Metals‘. So arbeiten wir kontinuierlich daran, noch verantwortungsvoller mit den uns anvertrauten Ressourcen umzugehen. Wir stärken mit BOB unser Kerngeschäft und leisten einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Kreislaufwirtschaft", sagt Inge Hofkens, COO Multimetall Recycling des Aurubis-Konzerns.

„Der heutige Tag ist ein bedeutender Moment in unserer Firmengeschichte: Mit der neuen Recyclinganlage können wir von nun an den gesamten Produktionszyklus intern abdecken – ein echter Meilenstein für das Aurubis-Werk in Olen. Es ist das Ergebnis der Anstrengungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gesamten Teams. Jede und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, von der Planung über die Bauphase bin hin zur Inbetriebnahme, das macht mich stolz“, sagt Hans Van de Water, Geschäftsführer von Aurubis Olen.

Bei der Eröffnungsfeier lobte der flämische Ministerpräsident die Investitions- und Innovationsaktivitäten von Aurubis in Flandern.

„Projekte wie BOB sind strategisch sehr wichtig für Flandern. Der innovative und nachhaltige Charakter und die zusätzlichen Arbeitsplätze, die diese hochmoderne Anlage bietet, verdeutlichen, mit welchem hohen Einsatz die flämische Industrie aktiv ist“, sagte der flämische Ministerpräsident Diependaele, der auch für die Themenfelder Wirtschaft, Innovation und Industrie zuständig ist.

„Wir sind weit über unsere Landesgrenzen hinweg bekannt für unseren unternehmerisches Engagement. Diese Investition zeigt, wie sich Flandern als attraktive Investitionsregion auf der Weltbühne aufstellt, mit einem Fokus auf Unternehmertum und Nachhaltigkeit.“

Die neue Recyclinganlage hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 85 Mio. €. Aurubis schafft rund 30 neue Arbeitsplätze mit diesem Projekt, das die höchsten Umweltstandards in Europa erfüllt.

Die belgischen Aurubis Standorte Olen und Beerse wurden Ende Oktober vom Trends Impact Award als „2024 Most Sustainable Company“ in der Kategorie Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet.

Die neue Recyclinganlage in Olen ist das zweite größere Investitionsprojekt des Aurubis-Konzerns in Belgien im Zuge der aktuellen Aurubis-Strategie. Aurubis eröffnete Anfang September die neue ASPA-Anlage (Advanced Sludge Processing by Aurubis) am Standort Beerse. an dem Metallrecycling-Standort Olen arbeiten rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Aurubis-Standort Beerse sind rund 500 Beschäftigte tätig.

Aurubis - Metals for Progress

Aurubis — Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

