KORREKTUR/Aktien Frankfurt Ausblick: Aufwärtsdrang erlahmt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt könnte am Dienstag abreißen. Vorbörslich werden moderate Verluste erwartet, eine weitere

Höchstmarke des Dax zeichnet sich mithin nicht ab. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschließend aber wieder abgegeben.

Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start lag der XDax bei 20.286 Punkten. Für den Dax würde das im regulären Handel ein moderates Minus von 0,3 Prozent bedeuten. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird leicht im Minus erwartet.

Aus börsentechnischer Sicht sei der Dax nach der jüngsten Kurs-Rally "überkauft", schrieb die Landesbank Helaba am Morgen. Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich, ein Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte möglich.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate neigten Deutsche Telekom zur Schwäche. Die Papiere der Tochter T-Mobile US waren am Vorabend im späten US-Handel verstärkt unter Druck geraten nach vorsichtigen Aussagen zum vierten Quartal.

Aktien der Allianz legten leicht zu. Vor einer Kapitalmarktveranstaltung hat der Großversicherer am Morgen steigende Gewinne bis 2027 in Aussicht gestellt. Papiere von SAP gaben um knapp zwei Prozent nach, belastet von zuletzt nicht mehr ganz so stark gestiegenen Aufträgen von Kunden.

Unter den Nebenwerten büßten Teamviewer fünf Prozent ein. Der Software-Entwickler will das US-Unternehmen 1E übernehmen, dessen Wert mit umgerechnet knapp 700 Millionen Euro angegeben wird. Teamviewer ist an der Börse rund dreimal so viel wert./bek/stk