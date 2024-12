Noch nie war der DAX so wertvoll wie gestern

Von Rekord zu Rekord

Japans Wirtschaft wächst

Teuerung in China rückläufig

Jerome Powell bleibt im Amt

Heute im Fokus

Gestern erreichte der DAX im Handelsverlauf zunächst ein neues Rekordhoch und näherte sich der Marke von 20.500 Punkten. Die anfänglichen Gewinne schmolzen jedoch schnell dahin. Ein sechstes Schlusskursrekordhoch in Folge wurde verweigert. Insgesamt bleibt die Stimmung an den Märkten zurückhaltend, da wichtige Ereignisse bevorstehen: Am Mittwoch werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht, und am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Zinspolitik. In der darauffolgenden Woche steht außerdem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an.Japans Wirtschaft wuchs im dritten Quartal stärker als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September im Jahresvergleich um 1,2 %, wie aus Regierungsdaten hervorging. Im Vorfeld dieser Veröffentlichung war ein Plus von 0,9 % prognostiziert worden. Die Exporte fielen weniger stark als erwartet. Im Vergleich zum zweiten Quartal ergab sich ein Wachstum von 0,3 % statt der zunächst gemeldeten 0,2 %. Diese Daten könnten der Bank of Japan (BoJ) helfen, die eine Zinserhöhung für Ende des Jahres signalisiert hatte. Im September blieb der Leitzins bei 0,25 %, da die BoJ eine moderate Erholung der Wirtschaft erwartet. Experten rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember nach den Anhebungen im März und Juli.Die Entwicklung der Inflation in China war im November überraschend rückläufig. Wie das Statistikamt in Peking gestern mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 0,2 %. Volkswirte hatten hingegen durchschnittlich mit einem Anstieg der Teuerungsrate von 0,3 % im Oktober auf 0,4 % im November gerechnet. Auch die Produzentenpreise standen weiterhin unter Druck und sanken im November um 2,5 %. Dies fiel jedoch etwas moderater aus als befürchtet. Die Zahlen verdeutlichen insgesamt erneut, dass die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung nur langsam greifen. Das Land kämpft seit längerem mit einer schweren Immobilienkrise und einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. Zusätzlich könnte die Wirtschaft weiter unter Druck geraten, falls der designierte US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung umsetzt, hohe Einfuhrzölle auf Waren aus China zu erheben.Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, muss sich nach der Amtsübernahme durch Donald Trump offenbar vorerst keine Sorgen um seinen Posten machen. In einem Interview mit NBC erklärte der zukünftige Präsident, dass er keine Absicht habe, den Fed-Chef auszutauschen. Auf die entsprechende Frage antwortete Trump: ¿Nein, ich denke nicht. Ich sehe keinen Grund dafür.¿ Powells Amtszeit läuft planmäßig bis Mai 2026.Um 8:00 Uhr veröffentlicht das Statistische Bundesamt die endgültigen Ergebnisse zur deutschen Inflation im November. Die vorläufigen Zahlen sahen den Anstieg der Verbraucherpreise bei 2,2 %. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie (Kerninflation) wird auf 3 % beziffert. Gegenüber dem Vormonat gibt es wohl leichte Anstiege: Im Oktober lag die Inflation bei 2,0 %, die Kerninflation bei 2,9 %.