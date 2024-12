Original-Research: Zeal Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Zeal Network SE - von Montega AG 10.12.2024 / 15:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Zeal Network SE Unternehmen: Zeal Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.12.2024 Kursziel: 58,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Preview: Eurojackpot-Entwicklung dürfte Rekordquartal zu Weihnachten bescheren - Übertreffen der Guidance erwartet Nachdem ZEAL im Jahresverlauf, insbesondere im dritten Quartal, durch die Optimierung der Servicegebühren einen deutlichen Umsatzsprung verzeichnet hatte, dürfte das Schlussquartal zusätzlich von einer äußerst positiven Entwicklung beim Eurojackpot profitieren. Diese Kombination sollte bereits aus heutiger Sicht ein Rekordquartal ermöglichen. [Abbildung] Mit der Ziehung am vergangenen Freitag wurde der Eurojackpot zum siebten Mal in Folge mit dem Maximalwert von 120 Mio. EUR ausgespielt. Dadurch liegt das kummulierte Spielvolumen dieser Lotterie aktuell bereits deutlich über den Vergleichswerten der Vorquartale. Auf dieser Grundlage erwarten wir für das vierte Quartal ein Spielvolumen in den staatlichen Lotterien von mindestens 2,3 Mrd. EUR, was einer Steigerung von durchschnittlich 15% gegenüber den Vorquartalen entspricht. Zusammen mit dem Rückenwind aus den erhöhten Servicegebühren im Bereich Lotterievermittlung sowie den ersten Umsatzbeiträgen aus der Traumhausverlosung, die wir für Q4 auf rund 3 Mio. EUR schätzen, dürfte der Umsatz im Bereich Lotterien die Marke von 50 Mio. EUR in Q4 überschreiten. Dieser Rekordwert würde unsere bisherige Erwartung um rund 10 Mio. EUR übersteigen und zu einem Übertreffen der Guidance führen. Auch wenn ZEAL in Phasen hoher Jackpots die Marketingausgaben bekanntlich deutlich erhöht, erwarten wir dennoch einen spürbaren Ergebnisbeitrag aus dem gesteigerten Spielvolumen. Fazit: Wir haben unsere Prognosen angesichts der starken Entwicklung der Spielvolumina in Q4 erneut erhöht und rechnen mit einem Übertreffen der Guidance. Aufgrund des nachwirkenden Effekts der angehobenen Servicegebühren in H2 dürfte die positive Dynamik insbesondere auch in Q1/25 anhalten. Der Newsflow bleibt damit ein stützender Faktor für unseren Investmentcase. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und bestätigen das Kursziel von 58,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31523.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2048245 10.12.2024 CET/CEST °