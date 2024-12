EQS-News: HENSOLDT hebt mittelfristige EBITDA-Prognose an und stellt neue Wachstumsstrategie vor

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

HENSOLDT hebt mittelfristige EBITDA-Prognose an und stellt neue Wachstumsstrategie vor



12.12.2024

Kapitalmarkttag: HENSOLDT hebt mittelfristige EBITDA-Prognose an und stellt neue Wachstumsstrategie vor

Book-to-Bill-Verhältnis (Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz): Prognose für 2024 auf rund 1,2x konkretisiert; mittelfristig deutlich schnelleres Wachstum des Auftragseingangs gegenüber dem Umsatz erwartet

Umsatzwachstum: Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro für 2024 erwartet; mittelfristig jährliches Wachstum von durchschnittlich 10% angestrebt

Bereinigte EBITDA-Marge: 2024 zwischen 18% und 19% vor Geschäft mit niedrigem Wertschöpfungsanteil; mittelfristiges Ziel auf ~20% angehoben

Bereinigter Free Cashflow: Cash Conversion des bereinigten EBITDA von rund 50% für 2024 und mittelfristig von 50-60% erwartet

Dividendenausschüttung: Konstant bei 30-40% des bereinigten Nettogewinns

„North Star“: Neue Unternehmensstrategie für nachhaltiges Wachstum vorgestellt

London, 12. Dezember 2024 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT”) hat auf ihrem Kapitalmarkttag in London den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt und das mittelfristige Ziel teilweise angehoben. Während das Unternehmen für 2024 weiterhin mit einer bereinigten EBITDA-Marge vor dem Geschäft mit geringerer Wertschöpfung von ~18-19% rechnet, dürfte diese mittelfristig auf ~20% ansteigen. HENSOLDT wandelt seinen hohen Auftragsbestand weiter erfolgreich in profitable Umsätze um – in diesem Jahr voraussichtlich rund 2,3 Milliarden Euro. Für 2025 strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an, mittelfristig ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 10%.

Aufgrund der angespannten sicherheitspolitischen Weltlage erwartet HENSOLDT auch künftig ein starkes Wachstum der Verteidigungsausgaben. Die Nachfrage nach Verteidigungselektronik dürfte dabei mittelfristig überdurchschnittlich schnell ansteigen. So bieten Deutschland mit einem Marktwachstum von rund 10% und Europa und die internationalen Märkte mit jeweils etwa 7% ein großes Auftragspotenzial.

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Wir werden weiterhin von einem signifikanten und anhaltenden Marktwachstum profitieren, das von der hohen Nachfrage nach Verteidigungslösungen in Deutschland, Europa und weltweit angetrieben wird. Als Technologie- und Innovationsführer im Bereich der Verteidigungselektronik sind wir am Markt stark positioniert und können mit der Bundesregierung als Ankeraktionär auf starke politische Unterstützung zählen. Mit unserer neuen „North Star“-Strategie haben wir einen klaren Plan, wie wir unser Unternehmen transformieren und zukunftsfähig aufstellen. Unser Ziel ist es, bis 2030 rund 5 Milliarden Euro Umsatz zu erzielen – vor allem durch organisches Wachstum.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, erklärt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und unsere mittelfristigen Ziele erreichen werden. Ein Schlüsselfaktor hierfür ist unsere hervorragende Umsatztransparenz aus bestehenden Aufträgen. Das gibt uns Planungssicherheit und erlaubt uns, konsequent in zukunftsweisende Technologien zu investieren und gleichzeitig eine nachhaltige Dividendenpolitik umzusetzen. Die Synergien aus der ESG-Übernahme – jeweils rund 19 Millionen Euro bei Kosten und Umsätzen bis 2028 – sind ein weiterer Faktor, der unser Wachstum und unsere Rentabilität unterstützt. Mit dieser starken finanziellen Grundlage werden wir unsere strategische Positionierung in dem sich sehr schnell ändernden Verteidigungsumfeld kontinuierlich verbessern.“

Die Prognose für das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill ratio) wurde bereits im Rahmen der 9M-Berichterstattung im November für das Geschäftsjahr 2024 auf rund 1,2x konkretisiert, während bisher von 1,1x-1,2x ausgegangen wurde. Mittelfristig wird der Auftragseingang deutlich schneller wachsen als der Umsatz, so die Erwartung von HENSOLDT. Beim bereinigten Free Cashflow wird eine durchschnittliche Cash Conversion des bereinigten EBITDA von ca. 50% im Jahr 2024 und mittelfristig von 50-60% prognostiziert. Die Nettoverschuldung erwartet das Unternehmen für 2024 niedriger als das 2-fache des EBITDA, bei einem weiteren Rückgang in der mittelfristigen Perspektive. HENSOLDT strebt unverändert eine Ausschüttungsquote von 30-40% des bereinigten Nettogewinns an, sowohl für 2024 als auch mittelfristig.

Hohe Umsatztransparenz für die nächsten Jahre

Der Auftragsbestand lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 bei 6,5 Milliarden Euro, was gleichbedeutend mit einer sehr hohen Umsatztransparenz ist. Für 2025 sind bereits 86% der prognostizierten Umsätze durch den schon jetzt vorhandenen Auftragsbestand abgedeckt. Dieser umfasst sowohl bestätigte Aufträge als auch kurzzyklische und Aftermarket-Geschäfte.

North Star: Strategische Vision für nachhaltiges Wachstum

Auf seinem Kapitalmarkttag hat HENSOLDT erstmals seine neue Strategie „North Star“ vorgestellt, die kontinuierliches und robustes Wachstum sicherstellen und die Marktposition des Unternehmens als führender Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitslösungen weiter stärken wird. North Star bildet die Grundlage für die Transformation des Unternehmens hin zu HENSOLDT 2.0 und bündelt alle Initiativen und Investitionen des Unternehmens. Übergeordnetes Ziel ist es, ein robustes Wachstumsmodell zu etablieren, das Innovation, operative Exzellenz und globale Reichweite verbindet. „North Star“ basiert auf vier Achsen:

Fokussiertes Wachstum

Um nachhaltig und zielgerichtet zu wachsen, setzt HENSOLDT auf eine selektive Ausweitung seiner internationalen Präsenz. Ziel ist es, bis 2030 rund 50 % des Umsatzes in Deutschland, 30 % in Europa und 20 % in strategisch wichtigen globalen Märkten zu generieren. Dies wird erreicht durch klare Prioritäten in der Geschäftsentwicklung, die Implementierung eines fokussierten Key-Account-Managements und eine verbesserte Integration von Vertrieb und Business Development. Mit Investitionen in regionale Strukturen und Partnerschaften wird HENSOLDT neue Markt- und Kundenpotenziale erschließen, ohne die Stärken im Heimatmarkt zu vernachlässigen.

Operative Exzellenz und Skalierbarkeit

Ein weiterer zentraler Aspekt von North Star ist die Fähigkeit, die steigende Nachfrage effizient zu bedienen. HENSOLDT setzt dabei auf einen Ausbau seiner Produktionskapazitäten, eine industrielle Fertigung von Kernprodukten und eine Optimierung der Lieferketten. Gleichzeitig wird die interne Organisation agiler und effizienter gestaltet, etwa durch die Einführung digitaler Tools wie SAP S/4HANA oder eine stärkere Auslagerung von Engineering-Dienstleistungen. Mit diesen Maßnahmen wird das Unternehmen die Produktions- und Lieferfähigkeit steigern, Qualität und Termintreue sichern und langfristig eine starke Margenentwicklung gewährleisten.

Software-Defined Defence (SDD)

SDD ist ein entscheidender Faktor für die westliche Allianz, um der gewaltigen Masse möglicher Gegner auf dem Gefechtsfeld mit einer neuen Klasse vernetzter Systeme und einer konsequenten Digitalisierung zu begegnen. SDD entkoppelt Hard- und Software und erlaubt damit die schnelle und kostengünstige Anpassung von Sensorik. Darüber hinaus erhöht SDD die Skalierbarkeit und Resilienz von Verteidigungssystemen und verbessert deren Interoperabilität. Dafür müssen Daten von unterschiedlichen Plattformen gesammelt, verarbeitet und in Echtzeit analysiert werden. Als Sensorspezialist und Systemintegrator verfügt HENSOLDT in diesem Bereich über einzigartige Fähigkeiten und ist ideal positioniert, um eine Schlüsselrolle in der Entwicklung hin zu SDD einzunehmen. Dabei wird das Unternehmen sein Angebot um Services erweitern, die auf SaaS-Abonnementgebühren basieren und sein Portfolio an Multi-Domain-Lösungen ausbauen. So werden die Marktposition gestärkt, das Geschäftsmodell erweitert und neue Einnahmequellen erschlossen.

Qualifizierte Mitarbeiter als Erfolgsbasis

Mitarbeiter sind das Herzstück des Unternehmens und die Basis einer jeden Wachstumsstrategie. Um HENSOLDT als bevorzugten Arbeitgeber in der Verteidigungsbranche zu positionieren, fördert das Unternehmen eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit, bietet gezielte Weiterbildungsprogramme und investiert in moderne Arbeitsumgebungen. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass HENSOLDT auch künftig über ein hochqualifiziertes, motiviertes Team verfügt, das die ambitionierten Ziele verwirklichen kann.

Mit der klaren Ausrichtung der „North Star“-Strategie und einem starken finanziellen Fundament sieht sich HENSOLDT bestens positioniert, um die Chancen eines wachsenden Verteidigungsmarktes konsequent zu nutzen. Durch technologische Innovationskraft, eine starke Marktposition und das gezielte Erschließen neuer Geschäftsfelder wird das Unternehmen nachhaltiges Wachstum erzielen und langfristig Mehrwert für Kunden, Partner und Investoren schaffen. HENSOLDT bleibt ein zentraler Akteur im Verteidigungssektor und ein überzeugender Partner für die sicherheitspolitischen Herausforderungen von morgen.

Die Präsentation des Kapitalmarkttages in London ist auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 werden voraussichtlich am 27. Februar 2025 veröffentlicht.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Komplettlösungen an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenfusion, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit kontinuierlich aus. 2023 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 8.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

Pressekontakt:

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

