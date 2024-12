EQS-News: IMMOFINANZ schließt S IMMO Squeeze-out ab

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

IMMOFINANZ schließt S IMMO Squeeze-out ab



12.12.2024 / 09:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation | Corporate News

Wien, 12. Dezember 2024

IMMOFINANZ schließt S IMMO Squeeze-out ab

Die IMMOFINANZ AG schließt den Gesellschafterausschluss (Squeeze-out) der Minderheitsaktionäre der S IMMO AG erfolgreich ab. Der Squeeze-out wurde mit Eintragung in das Firmenbuch per 3. Dezember rechtswirksam. Alle Anteile der Minderheitsaktionäre sind damit auf die IMMOFINANZ übergegangen. Der Börsenhandel mit S IMMO-Aktien wurde beendet.

S IMMO-Aktionäre erhielten die Barabfindung von EUR 22,05 je Aktie automatisch von ihrer Depotbank auf ihr Konto per 11. Dezember inklusive angelaufener Zinsen überwiesen.

„Mit Abschluss des Squeeze-outs halten wir nun 100% der Anteile an unserer Tochter SIMMO. Damit setzen wir einen weiteren Schritt, um unsere Konzernstruktur zu optimieren und Kosten zu senken. Gleichzeitig stärken wir damit unsere strategische Ausrichtung und schaffen Flexibilität für künftige Investitionen“, so Pavel Měchura, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ.

Fokus auf wertschaffendes Wachstum und strategische Verkäufe

Die IMMOFINANZ Group konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft als wachstumsorientierter Bestandshalter eines hochqualitativen Immobilienportfolios mit Fokus auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in ihren Kernmärkten in Europa. Dabei setzt die Gruppe vor allem auf flexible und innovative Immobilienangebote mit starker Kundenorientierung sowie auf die laufende Optimierung ihres Portfolios. Teil des aktiven Portfoliomanagements sind darüber hinaus strategische Immobilienverkäufe, welche die Grundlage für weiteres erfolgreiches Wachstum schaffen.

Einen weiteren Eckpunkt der Strategie bildet eine robuste Finanzpolitik, die auf jederzeit ausreichend vorhandene Liquidität, eine ausgewogene Kapitalstruktur mit einem ausgeglichenen Fälligkeitsprofil sowie auf die Optimierung der Finanzierungskosten abzielt.

Die 2023 verabschiedete gruppenweite ESG-Strategie wird auch in Zukunft konsequent umgesetzt. Diese umfasst neben ökologischer Nachhaltigkeit auch soziale Gesichtspunkte und gute Corporate Governance kombiniert mit soliden und spezifischen Zielvorgaben und Meilensteinen.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZGroup ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios. Die IMMOFINANZGroup besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR8,0Mrd., das sich auf rund 470 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

https://immofinanz.com

