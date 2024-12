EQS-News: Multitude Group Finanzkalender für das Jahr 2025

EQS-News: Multitude P.L.C. / Schlagwort(e): Sonstiges

Multitude Group Finanzkalender für das Jahr 2025



12.12.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Multitude Group Finanzkalender für das Jahr 2025

Malta, Gzira, 12. Dezember 2024 – Multitude p.l.c., ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Konsumenten, KMU und andere FinTechs anbietet (WKN: A40G1Q, ISIN: MT0002810100) („Multitude“, „Gruppe“ oder „Unternehmen“), gibt die Veröffentlichung seines Finanzkalenders für das Jahr 2025 inklusive der Veröffentlichungstermine der Finanzberichte der Gruppe sowie der Jahreshauptversammlung bekannt:

Datum Veröffentlichung 02.03.2025 Silent Period 02.03.2025 - 03.04.2025 20.03.2025 Pareto Securities’ 14th Annual Nordic Corporate Bond Konferenz 27.03.2025 Paris European Small Cap Event 03.04.2025 Multitude AG*: Vorläufiges Ergebnis 2024 17.04.2025 Multitude AG: Geschäftsbericht 2024 17.04.2025 Multitude Bank p.l.c.: Geschäftsbericht 2024 17.04.2025 Multitude Capital Oyj: Geschäftsbericht 2024 23.04.2025 Silent Period 23.04.2025 - 22.05.2025 13.05.2025 Multitude AG: Hauptversammlung 15.05.2025 Nordic Fintech Summit 22.05.2025 Multitude AG: Quartalsmitteilung Q1 2025 10. - 12.06.2025 Global ABS 2025 22.07.2025 Silent Period 22.07.2025 - 21.08.2025 21.08.2025 Multitude AG: Halbjahresbericht H1 2025 21.08.2025 Multitude Bank p.l.c.: Halbjahresbericht H1 2025 21.08.2025 Multitude Capital Oyj: Halbjahresbericht H1 2025 01. - 02.09.2025 EF Equity Forum: Herbstkonferenz 14.10.2025 Silent Period 14.10.2025 - 13.11.2025 13.11.2025 Multitude AG: Quartalsmitteilung 9M 2025 20.11.2025 Capital Markets Day 24. - 26.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025 03.12.2025 Genfer European Midcap Event

*Bitte beachten Sie, dass Multitude p.l.c. zum 31. Dezember 2024 seinen eingetragenen Sitz in die Schweiz verlegen und seinen Firmennamen in Multitude AG ändern wird.

Kontakt:

Lasse Mäkelä

Chief Strategy and IR Officer

Phone: +41 79 371 34 17

E-Mail:Lasse.makela@multitude.com



Über Multitude p.l.c.:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 230 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und verlagert derzeit ihren Hauptsitz in die Schweiz. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „E4l'“ notiert. www.multitude.com

12.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Multitude P.L.C. ST Business Centre 120, The Strand GZR 1027 Gzira Malta E-Mail: ir@multitude.com Internet: https://www.multitude.com/ ISIN: MT0002810100 WKN: A40G1Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 2050155

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2050155 12.12.2024 CET/CEST