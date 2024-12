EQS-News: SaaS-Versicherungsplattform: Provinzial-Konzern bündelt mehrere Marken auf Cloud-basierter Lösung in|sure Ecosphere

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SaaS-Versicherungsplattform: Provinzial-Konzern bündelt mehrere Marken auf Cloud-basierter Lösung in|sure Ecosphere

Die Provinzial vertieft ihre langjährige Zusammenarbeit mit adesso und nutzt künftig die Versicherungsplattform in|sure Ecosphere als Software as a Service (SaaS) für die Marken andsafe AG, S-Direkt Versicherung AG und ProTect Versicherung AG. Durch die Vereinheitlichung der IT-Landschaften der drei Gesellschaften können diese Synergien nutzen und sich flexibel an Marktbedingungen anpassen. Zudem erlaubt der Einsatz der Cloud-Technologie eine bessere Skalierung und Reaktion auf saisonale Spitzen, wie zum Beispiel aufgrund des Kfz-Versicherungswechsels im November. Dies führt zu einer Senkung der IT-Betriebskosten. Die umfassende Transformation auf das neue SaaS-Betriebsmodell soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

in|sure Ecosphere ist bei andsafe bereits erfolgreich im Einsatz und nimmt nun auch einen festen Platz bei der S-Direkt und der ProTect ein. Als SaaS-Lösung zieht die Plattform aus dem Cloud-Betrieb der andsafe nun zu adesso, welche dieses Betriebsmodell seit 2022 über die Tochtergesellschaft Afida erfolgreich für Lebensversicherungen anbietet. Nun kommt es auch erstmals in der Sparte Komposit zum Einsatz. adesso sieht einen wachsenden Markt für SaaS-Produktangebote insbesondere auch in der Schaden- und Unfallversicherung (Property&Casualty-Lösungen). Die Motivation auf Kundenseite liegt vor allem in den Anforderungen an Skalierbarkeit, Time-to-Market und der gewünschten Fokussierung auf wettbewerbsdifferenzierende Unternehmensfähigkeiten. Die SaaS-Lösung realisiert beim Kunden Kosteneinsparungen, erhöht die Prozessautomatisierung und erleichtert den Einstieg in neue Geschäftsfelder. Für den Bezug aus der Cloud kooperiert die adesso Group mit Amazon Web Services (AWS) – ein Modell, das der IT-Dienstleister bereits mit weiteren Versicherern erfolgreich umgesetzt hat. Darüber wird die etablierte Plattform in|sure Ecosphere der Tochtergesellschaft adesso insurance solutions bereitgestellt.

Provinzial

Der Provinzial Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Münster gehört zu den großen deutschen Versicherungsgruppen und hat mehr als fünf Millionen Kundinnen und Kunden. Im Geschäftsgebiet des Konzerns im Norden und Westen Deutschlands leben rund 27 Millionen Menschen. Die Regionalversicherer des Konzerns, Provinzial Versicherung, Provinzial Nord Brandkasse, Hamburger Feuerkasse und Lippische Landesbrandversicherung, sind fest in ihren jeweiligen Geschäftsgebieten in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Teilen von Rheinland-Pfalz verwurzelt. Mehr als 12.000 Menschen sind für den Konzern im Innen- und Außendienst tätig, darunter 1.000 Auszubildende. Eine qualitativ hochwertige Betreuung der Kundinnen und Kunden ist durch die Vertriebspartner in mehr als 1.300 Provinzial Agenturen, über 100 Sparkassen mit ihren Filialen sowie durch die Zusammenarbeit mit Maklern gewährleistet. Die andsafe AG, ProTect Versicherung AG und Sparkassen DirektVersicherung AG sind bundesweit agierende Digital- und Spezialversicherer des Provinzial Konzerns.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 10.200 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2024 von über 1,25 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

