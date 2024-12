Coinbase Aktie wieder gefragt – Geldpolitik rückt in den Fokus

Nach der jüngsten Konsolidierungsbewegung könnte die Coinbase Aktie schon bald wieder an Fahrt aufnehmen. Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint gerissen. Dass sich der Kurs auf weiterhin hohem Terrain stabilisieren kann, spricht für eine mögliche Fortsetzung der Kursrallye. Nach Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten bleiben Anleger weiterhin zuversichtlich gestimmt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche an den Zinsschrauben nach unten dreht. Auch die Europäische Zentralbank hat heute das Leitzinsniveau nach unten korrigiert.

Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen dürfte kryptosensiblen Werten in die Karten spielen

Die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks spielen Krypto-Werten und damit auch der Coinbase Aktie weiterhin in die Karten. Es ist die Zuversicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen, welche Anleger bei Laune hält.