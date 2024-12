EQS-Adhoc: Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachfolger Aktiengesellschaft gibt Anhebung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

EQS-Ad-hoc: Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer`s Nachfolger Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachfolger Aktiengesellschaft gibt Anhebung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt



13.12.2024 / 11:20 CET/CEST

Der Vorstand der Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachfolger Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) hat am heutigen Tag nach Beendigung der Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung des vorangegangenen Monats (November 2024) die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 angepasst. Im Vergleich zum Prognosebericht des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023, in dem von einem Ergebnis nach Steuern deutlich unter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 (Ergebnis nach Steuern EUR 444.638,20) ausgegangen wurde, ist nun davon auszugehen, dass das Ergebnis der Gesellschaft nach Steuern im Geschäftsjahr 2024 in der Größenordnung des Geschäftsjahres 2023 liegen und damit nicht deutlich hinter diesem zurückbleiben wird.

Hintergrund der positiveren Ergebnisprognose ist ein über den ursprünglichen Erwartungen liegender Umsatz. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese Entwicklung für das verbleibende Geschäftsjahr 2024 fortsetzt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

13.12.2024

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

