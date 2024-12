Big Short Legende Michael Burry: Der Star-Investor setzt jetzt voll auf diese Aktien

Seit seiner erfolgreichen Wette gegen den US-Immobilienmarkt im Zuge der Finanzkrise 2008 ist Michael Burry zu einem der bekanntesten Investoren der Welt geworden.

Dabei hat der studierte Mediziner kürzlich wieder für Schlagzeilen gesorgt. Aus dem zuletzt veröffentlichten 13-F Formular seiner Investmentgesellschaft Scion Asset Management war nämlich zu erkennen, dass Burry im dritten Quartal 2024 massiv in chinesische Aktien investiert hat. Dabei setzt der bekannte Investor hier insbesondere auf die chinesischen Tech-Giganten Alibaba (WKN:A117ME), JD.com (WKN:A112ST) und Baidu (WKN:A0F5DE).

Burry setzt voll auf chinesische Tech-Werte

Nachdem Michael Burry bereits in den letzten Quartalen verstärkt auf chinesische Tech-Aktien gesetzt hat, hat der Investor die entsprechenden Positionen nochmal massiv aufgestockt.

So erhöhte der Investor seine Beteiligung an Alibaba um 29 %. Gleichzeitig wurde die JD.com Position verdoppelt. Auch die Anteile an dem chinesischen Technologie-Schwergewicht Baidu wurden um 67 % erhöht.

Aufgrund der Erhöhung der Anteile machte die Alibaba Position zum Stichtag 30.09.2024 rund 26 % des gesamten Portfolios von Scion aus. JD.com belegt mit einer Gewichtung von 24 % hierbei den zweiten Platz. Rund 16 % des Gesamtportfolios entfallen zusätzlich auf den Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine Baidu.

Damit machen die drei chinesischen Tech-Werte rund zwei Drittel des Werts des gesamten Portfolios aus. Dabei ist Burry nicht der einzige Star-Investor der jetzt verstärkt auf Aktien von chinesischen Tech-Schwergewichten setzt.

Investment-Star Tepper: Alle chinesischen Aktien kaufen!

Neben Michael Burry setzt vor allem ein weiterer Star-Investor verstärkt auf chinesische Aktien. Hierbei handelt es sich um Multimilliardär David Tepper. Insbesondere die finanzpolitischen Maßnahmen, die in den letzten Monaten verkündet wurden, um die chinesische Wirtschaft anzukurbeln, stimmen den 67-Jährigen dabei enorm positiv.

In einem Interview mit CNBC antwortete der Investor auf die Frage welche chinesischen Aktien man kaufen sollte mit „Alle!“. Nichtsdestotrotz scheint auch Tepper vor allem auf die Technologieschwergewichte in China zu setzen.

So sind Alibaba und die E-Commerce Plattform Pinduoduo (WKN:A2JRK6) mit einer Gewichtung von 16 % und 11 % die beiden größten Positionen im Portfolio von Tepper. JD.com liegt mit einer Gewichtung von knapp 4 % auf Platz sieben. Insgesamt machen chinesische Aktien und ETFs mehr als 35 % des gesamten fast sieben Mrd. US-Dollar schweren Appaloosa Portfolios aus.

China-Aktien extrem attraktiv bewertet

Neben den makroökonomischen Überlegungen dürften wohl auch die attraktiven Bewertungen der chinesischen Tech-Werte Burry und Tepper gefallen haben. So notieren die Aktien von Alibaba (10), JD.com (9), Baidu (9) und Pinduoduo (9) fast allesamt zu einstelligen 2024er-KGVs (Stand 06.12.2024).

Ein Vergleich zu den US-Pendants der chinesischen Tech-Werte zeigt dabei wie stark die Bewertungsdifferenzen tatsächlich sind. So notieren beispielsweise Amazon und Alphabet zu 2024er-KGVs von 44 und 22.

Tatsächlich wirken chinesische Technologiewerte aufgrund der fiskalpolitischen Maßnahmen und der günstigen Bewertungen momentan sehr attraktiv. Investoren sollten dennoch das geopolitische Risiko mit Hinblick auf einen potentiellen China-Taiwan-Konflikt nicht außer Acht lassen.

Der Artikel Big Short Legende Michael Burry: Der Star-Investor setzt jetzt voll auf diese Aktien ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt Aktien von Alibaba. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon und Baidu.

Aktienwelt360 2024