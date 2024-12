Dividende & Co.: Wie ich mich im Jahre 2025 (neu) aufstelle, um sinkendende Zinsen zu kompensieren

Auch im neuen Jahr 2025 werde ich mich mit den sinkenden Zinsen auseinander setzen. Denn auch wenn wir bei der Aktienwelt360 sind: Für das Geld, das ich kurzfristig womöglich benötige, habe ich auf Alternativen wie Tagesgeld oder auch das eine oder andere Festgeld gesetzt.

Es waren für mich sichere Alternativen, um mit diesem Geld eine Rendite einzufahren. Aktien, Dividenden und ETFs sind hingegen für langfristige Investitionen. Nur dann entfalten sie schließlich ihr volles Potenzial und als Investoren können wir durch eine möglichst lange Haltedauer die Risiken reduzieren.

Nun dürften die Zinsen im kommenden Jahr 2025 weiter sinken. Entsprechend brauchen Sparer und Anleger weiterhin eine Alternative. Für langfristig-orientierte Investoren sind das weiterhin Dividenden und Dividendenaktien. Aber ich werde mich in den nächsten zwölf Monaten auch an eine Neuheit wagen. Heute teile ich meine bisherigen Gedanken und Pläne mit dir!

Im Jahr 2025: Das mache ich neu, um sinkende Zinsen zu kompensieren

Wie gesagt: Es geht mir bei meinem neuen Ansatz um eine Möglichkeit, um für kurz- und mittelfristiges Geld eine gewisse Rendite zu erzielen. Das umfasst für mich den Zeitraum von maximal drei Jahren. Wobei ich auch auf noch kürzere Investments setze. Zu diesem Zweck werde ich mir attraktive Anleihen etwas intensiver ansehen. Und dabei primär auf Staatsanleihen in den USA und im DACH-Raum setzen.

Damit werde ich vermutlich nicht reich. Aber es ist, so meine Hoffnung, ein Weg, mit dem ich zwischen 3 % und 5 % Rendite pro Jahr auf meine Investitionen erzielen kann. Insbesondere US-Staatsanleihen wirken dabei nicht unattraktiv. Das Leitzinsniveau ist in den USA schließlich noch höher, trotz der ebenfalls einsetzenden Zinswende. Damit sollten „Zinsen“ von ca. 4 % pro Jahr noch möglich sein. Wobei wir eines nicht außer Acht lassen sollten: Anleihen besitzen im Vergleich zu Tages- und Festgeld ein höheres Risiko. Sie sind schließlich volatil. Theoretisch besteht auch das Risiko, dass der Kreditgeber Zahlungsschwierigkeiten bekommen könnte. Das ist im Fall der USA unwahrscheinlich. Trotzdem ist auch diese Volkswirtschaft inzwischen überaus verschuldet und beinahe im Jahresrhythmus gibt es Meldungen, dass ein Regierungs-Shut-Down bevorsteht und die Legislative die Schuldengrenze erweitern muss.

Mit kurzfristigen Anleihen, ähnlich wie Warren Buffett es macht, glaube ich jedoch, dass ich mir eine solide Rendite sichern kann. Ein Zeitraum von einem Vierteljahr bis einem Jahr werde ich mir dabei etwas intensiver ansehen. Auch, um das Risiko zu reduzieren. Und stets die Rückzahlung in voller Höhe einfahren zu können. Das ist es, was ich mir im Börsenjahr 2025 intensiver ansehen werde, um eine solide und mit weniger Risiken verknüpfte Rendite zu erhalten.

Für langfristig nicht benötigtes Geld: Dividenden & Co.!

Weiterhin gilt jedoch, dass ich mit Geld, das ich drei Jahre und bedeutend länger nicht benötige Dividendenaktien erwerben werde. Dabei setze ich langfristig auf Dividendenrenditen von 3 % oder mehr. Und vor allem: Auf Aktien, die mir ein solides Wachstum ermöglichen und damit auch die Dividende je Aktie in den kommenden Jahren beständig weiter anheben.

Der Fokus liegt dabei auf viel Qualität. Insbesondere gute und zeitlose Unternehmen mit starken Marken und Wettbewerbsvorteilen liefern mir dabei solide Renditen. Vermutlich über viele Jahre oder womöglich Jahrzehnte hinweg. Aber es geht dabei nicht nur um die Dividenden, sondern auch um die Gesamtrenditen, die mir die jeweiligen Unternehmen ermöglichen. Ich denke, dass ich so langfristig Renditen von 10 % oder mehr pro Jahr erreichen kann. Aber dafür nehme ich auch in Kauf, dass Aktien bedeutend volatiler sind. Und ein größeres Risiko besitzen, als Zinsen in Form von Tagesgeld oder Festgeld.

Aber: Hier ist das Geld am renditestärksten aufgehoben. Im neuen Jahr 2025 werde ich daher auch weiter in Aktien und Dividendenaktien investieren. Wobei ich nach dem wirklich guten Börsenjahr 2025 noch selektiver werde und auf die Chancen setze, die jetzt noch unterbewertet erscheinen und ein großes Aufholpotenzial besitzen. Insbesondere im REIT-Segment glaube ich, dass ich solche Chancen noch wittere.

Der Artikel Dividende & Co.: Wie ich mich im Jahre 2025 (neu) aufstelle, um sinkendende Zinsen zu kompensieren ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

