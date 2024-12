Andrea Kleiner wird Leiterin Unternehmenskunden bei Baloise

Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Basel, 16. Dezember 2024. Andrea Kleiner wird per 1. April 2025 neue Leiterin Unternehmenskunden bei Baloise in der Schweiz und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung. Sie tritt die Nachfolge von Patric Olivier Zbinden an, welcher im Rahmen eines internen Wechsels als Geschäftsleitungsmitglied dem Bereich Kundenleistung vorstehen wird.

Andrea Kleiner bringt umfassende Führungserfahrung und einen breiten Leistungsausweis in der Versicherungsbranche mit. Nach einem Abschluss in Biochemie an der ETH Zürich, einem MBA an der Cornell University in Ithaca sowie einem Zertifikat in Insurance Management der Universität St. Gallen, absolvierte sie 2024 das Advanced Management Program an der Harvard University in Boston.

Ihre Karriere begann Andrea Kleiner im Jahr 2000 in der Unternehmensberatung bei Accenture und ab 2004 bei der Boston Consulting Group, bevor sie 2008 zu Swiss Life wechselte. Dort war sie entscheidend am Aufbau des Prozessmanagements und der Digitalisierung der Privatkundenwertschöpfungskette beteiligt.

2016 stiess Andrea Kleiner zu Die Mobiliar, wo sie verschiedene Schlüsselfunktionen innehatte und massgeblich zur Ertragsteigerung sowie zur Positionierung des Unternehmens im Nicht-Lebengeschäft beitrug. Als Leiterin Personenversicherungen schaffte sie durch die Einführung eines neuen Portfoliomanagements und die Modernisierung des Vertragsprozesses nachhaltige Effizienzsteigerungen.

Später übernahm sie die Leitung des Privatkundensegments. In dieser Rolle verantwortete sie das technische Ergebnis des Privatkundengeschäfts einschliesslich der Geschäftsfelder Mobilität, Haushalt und Rechtsschutz. Ausserdem leitete sie ein strategisches Projekt zur Neuausrichtung der Unternehmensstrategie.

Als Leiterin Geschäftsentwicklung wurde Andrea Kleiner 2021 Mitglied der Geschäftsleitung von Die Mobiliar. In dieser Funktion trieb sie zentrale Projekte voran, darunter die digitale Transformation und die Weiterentwicklung neuer Geschäftsmodelle. Sie verantwortete die gruppenweite Analytik- und KI-Strategie sowie das gruppenweite Innovationsmanagement, leitete wichtige M&A-Transaktionen und führte bereichsübergreifende Digitalisierungsprojekte. Mit diesen Initiativen prägte sie die strategische Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens entscheidend.

Mit dem Neuzugang von Andrea Kleiner in der Geschäftsleitung setzt Baloise ein starkes Zeichen für die konsequente Weiterentwicklung ihrer strategischen Ziele, die wir im Rahmen unseres Investorenupdates im September 2024 bekanntgegeben haben. Andrea Kleiners Erfahrung in der Transformation von Geschäftsmodellen, der digitalen Innovation und der Optimierung von Prozessen wird dazu beitragen, die Umsetzung der Massnahmen in unserem Versicherungsgeschäft weiter vorantreiben, um profitables Wachstum, höhere Effizienz und eine nachhaltige Steigerung der Bruttoprämien bis 2027 sicherzustellen.

«Mit Andrea Kleiner gewinnen wir eine sehr erfahrene, visionäre und kundenorientierte Führungspersönlichkeit. Sie vereint strategisches Denken mit starker Umsetzungskraft und bringt das nötige Know-how mit, um den Bereich Unternehmenskunden weiterzuentwickeln, Baloise als verlässlichen Partner für Unternehmen zu stärken und Chancen in Wachstumsfeldern konsequent zu nutzen. Mit ihren umfassenden Kompetenzen ergänzt Andrea Kleiner die Geschäftsleitung von Baloise ideal», so Clemens Markstein, CEO von Baloise in der Schweiz.

