DAX-FLASH: Kaum veränderter Wochenstart nach Rekorden der Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tritt weiter auf seinem Rekordniveau auf der Stelle. Am Freitag hatte er die Bestmarke zwar noch einige Punkte nach oben geschraubt auf 20.522 Punkte, richtig durchstarten kann er aber offenbar nicht mehr. Mit einem Jahresplus von rund 22 Prozent scheinen sich viele Anleger zufriedenzugeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag nun rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 20.409 Punkte. Das Highlight der Woche ist die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend./ag/zb