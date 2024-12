EQS-News: Bryan Garnier & Co. berät hsbcad beim Verkauf an Maguar Capital / Private Equity konsolidiert den Markt für Bausoftware

Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Private Equity

M&A-Transaktion:

Bryan Garnier & Co berät CAD-Software-Anbieter hsbcad beim Verkauf an Maguar Capital / Private Equity konsolidiert den Markt für Bausoftware



Zunehmende Marktkonsolidierung durch Add Ons von Finanzinvestoren

Markt für Bausoftware soll zweistellig wachsen

München, 16.12. 2024: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier & Co haben die Anteilseigner von hsbcad eine Einigung mit Maguar Capital Partners erzielt, ihre Anteile an den deutschen B2B Softwareinvestor zu verkaufen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. hsbcad, 1988 im belgischen Ghent gegründet, ist ein globaler Anbieter von CAD/CAM/MES-Software für Holz-Fertigbau, auch in Deutschland (Kaufbeuren) ist er seit langem präsent. Seine sog. Design-for-Manufacturing- und Assembly-Lösungen optimieren den gesamten Planungs- und Produktionsprozess für bedeutende Unternehmen der Branche wie etwa Rubner, Taylor Wimpey, Stora Enso, Holzbau Maier oder Baufritz.

Die 2019 in München gegründet Maguar Capital ist Wachstumskapitalgeber für B2B-Softwareanbieter in Europa und konzentriert sich auf kleine und mittelgroße Investitionen. Seit der Auflegung im Jahr 2019 haben Maguar und seine Portfoliounternehmen 16 Investitionen getätigt, darunter 6 Plattformtransaktionen und 10 Add-ons, zu den bekanntesten Unternehmen im Portfolio zählen HRworks und Shyftplan. Maguar verwaltet inzwischen drei Fonds und hat in den letzten vier Jahren mehr als 595 Mio. EUR eingeworben, einschließlich eines Fortsetzungsfonds, der 2023 zur Reinvestition in HRworks aufgelegt wurde.

„Maguars umfangreiche Expertise im B2B-Softwarebereich und ihre Erfahrung bei der Skalierung von Wachstumsfirmen waren entscheidende Faktoren für unsere Entscheidung, mit Maguar zusammenzuarbeiten,“ so Karel Vinckier, CEO und Mitgründer von hsbcad.

Private Equity konsolidiert den Markt für Bausoftware / Markt wächst zweistellig

Softwareanbieter sind zunehmend beliebte Übernahmekandidaten: „Hier sehen wir auch viele von Private Equity finanzierte Plattformen, die Add-ons zukaufen, also klassisch Buy and Build betreiben“, so Falk Müller-Veerse von der Tech-Investmentbank Bryan, Garnier & Co, der den Deal begleitete.

Dafür gibt es aktuell zahlreiche Beispiele: So hat etwa der Anbieter BuildTec (Eigentümer Bregal) in diesem und im letzten Jahr insgesamt sieben Unternehmen zugekauft, zuletzt im August 2024 die Schweizer Firma Sorba. OneQrew, eine Unternehmensgruppe im Portfolio von LEA Partners übernahm im September 2024 die deutsche Sykasoft – bereits der fünfte Zukauf seit 2023. Auch Battery Ventures ist in dem Markt aktiv geworden: Die Software-Plattform Craftview übernahm in diesem Jahr zwei französische Softwareanbieter MobySolve.4U und Extrabat.

„Erst im November ist auch die Partners Group mit dem Kauf der deutschen Orgadata in den Markt eingestiegen, mit weiteren Übernahmen ist zu rechnen,“ so Müller-Veerse.

Der globale Bausoftwaremarkt („Construction Software“) ist mit einem Volumen von über 6 Mrd. US-Dollar und einem Wachstum von rund 10% jährlich sehr attraktiv für Investoren. „Treiber sind vor allem die Digitalisierung und Standardisierung der Bau- und Handwerksbranche. Die Kombination aus Software und hochstrukturierten Arbeitsabläufen ergibt einen weiteren Wachstumsschub, der Bauen effizienter, schneller und günstiger macht,“ so Martin Eichler, Director bei Bryan, Garnier & Co.

„Modularbau entwickelt sich aufgrund der jüngsten technologischen Fortschritte zur effizientesten Bautechnik und Holz ist auch aus ökologischen Gründen ein besonders gefragter Baustoff,“ so Eichler.

Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk Müller-Veerse, Olivier Beaudouin, Martin Eichler, Valeriy Izrailevych und Lîna Houfani.



Über Bryan, Garnier & Co:

Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit über 200 Mitarbeitern in sechs Niederlassungen in Europa (London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Amsterdam) und den USA (New York). Als unabhängige Full-Service-Investmentbank bietet Bryan, Garnier & Co umfassende Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus ihrer Mandanten – von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Im Schnitt begleitet die Bank gut 70 Transaktionen pro Jahr.

Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien Kapitalbeschaffung für privat-gehaltene und börsennotierte Unternehmen sowie M&A-Beratung für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Wachstumsbranchen Technologie, Healthcare und Sustainability. Bryan, Garnier & Co ist ein eingetragener Broker und bei der AMF und der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen.

