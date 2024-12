Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Deutsche Wohnen, Vonovia, Münchener Rück, Deutsche Bank, Porsche SE, Sempra Energy, Penn Entertainment, Tesla, AMD, Heico, Taiwan Semi, Affirm und Broadcom.

Direkt zum Video auf YouTube

Am Mittwoch beendet die US-Notenbank Fed ihre zweitägige Sitzung und entscheidet über den neuen Zinssatz. Der Markt rechnet fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Der Fokus wird also auf den Aussagen zum nächsten Jahr liegen und auch der Dot Plot wird überarbeitet. Daher ist mit Zurückhaltung der Händler in der ersten Wochenhälfte zu rechnen.

Die Porsche SE hat die Anleger geschockt, indem die Ergebnisprognose für das laufende Jahr komplett gestrichen wurde. Von einem erwarteten Gewinn schwenkt man auf deftige Verluste. Was das für Anleger bedeutet, darum geht es heute.

Broadcom ist am Freitag in den „1-Billion-$-Club" aufgestiegen, nachdem die Zahlen gut und der Ausblick sehr stark waren. Martin wirft heute noch einen verspäteten Blick auf die Zahlen und ordnet die Aktie nach der 25-Prozent-Rally vom Freitag neu ein.

Affirm ist eine der interessantesten Aktien-Storys momentan. Die zu erwartenden Zinssenkungen in Kombination mit neuen Entwicklungen an der Kredit-Front liefern ein recht klares Bild für die nächsten Quartale.