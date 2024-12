Trading-Chance Uber: Jetzt wird die Aktie für die Long-Seite interessant

Werbung

Das Problem des US-Fahrdienstleisters Uber war nie das Wachstum, sondern das Erreichen stabil schwarzer Zahlen in der Bilanz. Diese Schwelle scheint jetzt überwunden zu sein. Aber als die Trader versuchten, nach den Sternen zu greifen, landeten sie in einer Bullenfalle: Es folgte eine schon über zwei Monate dauernde Korrektur. Die aber stößt jetzt auf markante Unterstützungslinien: Eine Trading-Chance Long.

Das erste Quartal 2024 brachte noch verfehlte Gewinnerwartungen und rote Zahlen. Doch die Ergebnisse des zweiten und dritten Quartals waren beeindruckend. Mittlerweile sind die Analysten überzeugt, dass die Gewinnzone so leicht nicht mehr verlassen wird und sehen für die kommenden Jahre stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Was zumindest nicht überraschen würde.

Die Analysten sehen die Aktie deutlich höher

Denn Uber hat sich nicht nur eine dominante Marktstellung bei den Mitfahrdiensten erkämpft, sondern hat zudem im Bereich Logistik/Fracht und Lieferdienste weitere Standbeine ausgebildet. Aktuell scheint es, als wäre die eine Zeitlang durchaus riskante Wachstumsstrategie aufgegangen. Und dafür, so sehen es zumindest die Experten, ist die Aktie jetzt schon zu weit gefallen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt momentan bei 90 US-Dollar, selbst das niedrigste Ziel liegt mit 75 US-Dollar auffallend weit unter dem aktuellen Kurs. Und wer sich den Chart ansieht, hätte auch in der charttechnischen Perspektive Argumente, so langsam zuzugreifen:

Markante Unterstützungszone in Schlagdistanz

Nachdem der Ausbruch über das bis dahin geltende, im ersten Quartal erreichte Rekordhoch als Bullenfalle endete, begann die Uber-Aktie eine auffallend dynamische Abwärtsbewegung in einem steilen Abwärtstrendkanal.

Zwar unterbot der Kurs die Oktober 2023-Aufwärtstrendlinie zuletzt, aber dadurch steuert Uber jetzt auf eine noch markantere Supportzone zu, die aus den beiden bisherigen Jahres-Verlaufstiefs vom Januar und August und der unteren Begrenzung des Abwärtstrendkanals besteht. Angesichts der jetzt wieder eher günstigen Bewertung und der deutlich höher angesiedelten Kursziele der Analysten ist das ein Bereich, der allemal für einen Aufwärtsschwenk taugen könnte.

Ein Long-Trade setzt auf die Stabilität der Supportzone

Wir stellen Ihnen dafür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 40,619 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss legen wir, bezogen auf die Aktie, auf 52,50 US-Dollar, das entspricht bei einem aktuellen Euro/US-Dollar-Kurs von 1,0490 einem Kurs von 1,09 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Uber lautet HC6J6S.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 71,77 US-Dollar, 81,04 US-Dollar, 82,14 US-Dollar, 87,00 US-Dollar

Unterstützungen: 58,10 US-Dollar, 57,22 US-Dollar, 54,84 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Uber

Basiswert Uber Technologies WKN HC6J6S ISIN DE000HC6J6S9 Basispreis 40,619 US-Dollar K.O.-Schwelle 40,619 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 1,09 Euro

