TUI: Der nächste Sommer kommt bestimmt!

Werbung. Haben Sie für kommendes Jahr schon Urlaub gebucht oder sind noch auf der Suche nach spannenden Reisezielen? Falls Sie Inspiration brauchen, ein paar Ideen habe ich gerade beim Touristikkonzern TUI entdeckt, der gefragte Reisetrends für 2025 nennt: Albanien, Bulgarien, die griechischen Inseln Zakynthos, Karpathos, Samos sowie die Städte Athen und Dubai oder als Fernreiseziele Vietnam und Japan. Laut dem Marktanalyseunternehmen Travel Data + Analytics ist das Frühbucheraufkommen für den Sommerurlaub 2025 übrigens herausragend. Das spricht für ein anhaltend florierendes Geschäft der Reisebranche. TUI hat letzte Woche gerade ganz frische Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlich - perfektes Timing, nicht nur die Reiseangebote, sondern auch die Entwicklung der Aktie mal wieder genauer anzuschauen.

TUI profitiert seit dem Ende der Pandemie von der Reiselust der Bürger und meldet steigende Buchungsraten. In Deutschland belebt zudem die Pleite des Wettbewerbers FTI das Geschäft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 30.09.2024 endete, reisten 20,3 Millionen Kunden – 7 Prozent mehr als im Vorjahr – mit TUI. Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro und das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) legte um 33 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu. Im neuen Geschäftsjahr 2025 will das Management das bereinigte EBIT um 7 bis 10 Prozent steigern.

TUI besitzt nach eigenen Angaben fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 Flugzeuge, 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, rund 1200 Reisebüros sowie mehr als 400 Hotels inclusive Clubs wie Robinson. Daneben bietet TUI auch Touren und Aktivitäten an und ist weltweit der größte vollintegrierte Touristikkonzern. Der Geschäftsbereich Markets & Airlines erwirtschaftet rund 88 Prozent des Umsatzes, Hotels & Resorts steuern 5 Prozent bei, der Rest entfällt auf TUI Musement und Cruises. Musement ist übrigens der Geschäftsbereich für Touren und Aktivitäten… falls sie sich das gefragt haben beim Lesen.

Hohes Wachstumspotenzial sehen Analysten durch neue Kreuzfahrtschiffe und Hotels. Sie loben die Markenbekanntheit von TUI und das integrierte, flexible Geschäftsmodell, kritisieren aber gleichzeitig die geringe Ergebnistransparenz aufgrund der Konzernkomplexität. Hinzu kommen die hohe Verschuldung und ein schwaches Kreditrating, was den finanziellen Spielraum für TUI einschränkt.

Neben dem erfreulichen Wieder-Anstieg bei Reisen sind allerdings auch bedeutende Veränderungen im Buchungsverhalten der Menschen zu beobachten. Bereits 2023 haben mehr als die Hälfte der deutschen Reisenden ihre Reisen ausschließlich online gebucht. Digitale Plattformen wie Airbnb profitieren von diesem Trend. Traditionelle Reiseanbieter wie TUI müssen sich geeignet aufstellen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Tourismusbranche ist im Wandel – mal sehen, wo die Reise hingeht. Vor diesem Hintergrund können Anlegende anstelle eines Direktinvestments in den MDAX-Titel TUI auch unser neues Express-Zertifikat Memory mit Airbag auf die TUI-Aktie in Betracht ziehen. Aufgrund der starken Kursschwankungen der Aktie sind die Konditionen für ein Express-Zertifikat derzeit besonders attraktiv. So kann TUI nicht nur für Reisende Freude bieten, sondern vielleicht auch für Sie als Investierende.

8,9 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 70-Prozent-Barriere



Das DekaBank TUI Express-Zertifikat Memory mit Airbag 03/2031 (WKN DK1DP0) bietet die Möglichkeit von 8,9 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der TUI-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im März 2026 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2030.



Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 70 Prozent des Startwerts die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.



Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am Bewertungstag am Laufzeitende unterschritten, drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener TUI-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 70 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 16.12.2024 bis 13.01.2025 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro, inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.