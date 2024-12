New York Ausblick: Verluste erwartet - Konjunkturdaten und Fed im Fokus

An den US-Börsen bahnt sich am Dienstag für den Dow Jones Industrial der neunte Schwächetag in Folge an. Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq dürfte nach einem weiteren Rekordhoch zum Wochenauftakt ebenfalls mit Verlusten starten. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion im Monat November.

Mit Spannung warten die Anleger außerdem auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte. Gerechnet wird mehrheitlich mit einer kleinen Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte, weshalb vor allem den begleitenden Kommentaren zur Geldpolitik im neuen Jahr die Aufmerksamkeit gelten dürfte.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow 0,5 Prozent tiefer auf 43.500 Punkte. Den Nasdaq 100 signalisiert IG 0,3 Prozent im Minus auf 22.022 Punkte.

Die Experten der Landesbank Helaba sprachen von einem "soliden Einzelhandelsumsatz", der "den dritten Monat in Folge zugelegt" und dieses Mal auch die Konsensschätzungen leicht übertroffen habe. Dabei habe "auch abseitig der Autohändler erneut ein Plus erzielt" werden können, auch wenn es unter den Erwartungen lag. Einen Grund für die Fed, die Zinsen am Mittwoch womöglich doch nicht zu senken, sehen die Experten aber nicht.

Die Situation der Industrie ist laut der Helaba in den USA zugleich noch immer durchwachsen. "Seit fast drei Jahren stagniert der Sektor mehr oder weniger, mit zuletzt negativer Tendenz." Für die kurz vor dem Handelsauftakt noch anstehenden Daten zur Industrieproduktion gebe der Index der geleisteten Arbeitsstunden jedoch eine positive

Indikation.

Unter den Einzelwerten dürfte am Dienstag die Rekordrally der Broadcom-Aktie im Blick bleiben. Die Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hatte die Aktie am Freitag nach einem starken Quartalsbericht um fast 25 Prozent nach oben getrieben. Am Montag ging es dann um weitere elf Prozent nach oben, sodass sich im bisherigen Jahresverlauf der Kursgewinn auf rund 125 Prozent beläuft. Das Papier, das vorbörslich zeitweise weiter gestiegen war, gab zuletzt nun um 0,8 Prozent nach.

KI-Liebling Nvidia gab vorbörslich unterdessen um knapp 2 Prozent nach, was ein weiteres Tief seit Oktober bedeuten würde. Zuletzt noch wertvollstes Börsenunternahmen der Welt, ist der Entwickler von Grafikprozessoren aber mittlerweile wieder vom iPhone-Hersteller Apple abgelöst worden. Mit Agilent Technologies dürfte ein weiteres Tech-Unternehmen mit KI-Ausrichtung in den Blick rücken. Kurz nach Börsenbeginn startet der Investorentag.

Der Pharmakonzern Pfizer gab einen Ausblick auf das kommende Jahr und entgegnete damit den Vorwürfen eines aktivistischen Investors über schlechtes Management. Die Umsatzprognose entspricht im Großen und Ganzen den Markterwartungen, denn Pfizer 2025 mit 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Von Bloomberg befragte Analysten erwarten im Schnitt 63,2 Milliarden Dollar. Die Papiere stiegen vor dem Börsenbeginn um 2,3 Prozent.

Unter den kleineren Werten könnten Rockwell Medical und Mitek Systems einen Blick wert sein. Das im Bereich Nierenerkrankungen tätige Pharmaunternehmen gab einen Produktkaufvertrag mit einem Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen bekannt, was der Aktie vorbörslich ein Kursplus von 10 Prozent bescherte. Für Mitek Systems ging es zugleich um 16 Prozent nach oben, denn der Anbieter von Identifikationsüberprüfungssoftware, übertraf mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen.