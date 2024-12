ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Airbus auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 185 Euro angehoben. Die Erwartungen an die Auslieferungen 2025 und 2026 seien inzwischen recht konservativ, schrieb Analyst Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. 2024 scheine man derweil ziemlich im Rahmen der im Juni angepassten Ziele zu landen. Seinem Kursziel legt Menard nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / 05:03 / CET

