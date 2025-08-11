ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST
Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
