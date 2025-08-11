ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------