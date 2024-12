Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn dürfte sich am Dienstag noch etwas ausweiten. Erwartet werden moderate Kursverluste. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 0,2 Prozent auf 20.279 Punkte.

Am Freitag hatte der Dax ein Rekordhoch von 20.522 Punkten erreicht, seitdem verharrt der Index unter dieser Höchstmarke.

Der Dax rutsche aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrend und will bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch lieber noch die eine oder andere Warteschleife drehen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der übergeordnete Trend nach oben aber bleibt intakt.

Am Vormittag stehen mit dem Ifo- und dem ZEW-Index die wohl zwei zentralen Wirtschaftsbarometer für Deutschland auf dem Programm. Am Nachmittag folgen aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und Daten zur Industrieproduktion nicht minder wichtige Zahlen.

Nasdaq 100 mit neuem Rekordhoch

Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist am Montag die Rekordrally an der Nasdaq-Börse weitergegangen. Während die dort versammelten Technologie-Aktien erneut favorisiert wurden, machten die Anleger weiterhin einen Bogen um die Standardwerte im Dow Jones.

Die Gewinnerliste dominierte der Nasdaq 100, der während des Handels mit 22.133 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte.

Trump kündigt milliardenschwere Softbank-Investitionen an gestern · 18:24 Uhr · dpa-AFX

Asiens Börsen durchwachsen

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in China leichte Gewinne gab, büßten die Indizies in Tokio und Hongkong moderat ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.364 - 0,24 Prozent Hang Seng 19.702 - 0,47 Prozent CSI 300 3.922 + 0,28 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 134,69 - 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,243 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,401 + 0,04 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0505 - 0,03 Prozent USD / JPY 154,08 - 0,04 Prozent EUR / JPY 161,86 - 0,07 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 74,08 USD + 0,18 USD WTI 70,84 USD + 0,13 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 38 (37,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 552 (525) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 20 (19) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS STARTET JENOPTIK MIT 'BUY' - ZIEL 29 EUR

- JEFFERIES SENKT MATCH GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 32 (40) USD

- GOLDMAN STARTET JDE PEET'S MIT 'SELL' - ZIEL 17 EUR

- CITIGROUP HEBT EPIROC AUF 'BUY' - ZIEL 240 SEK

- CITIGROUP HEBT SCOR AUF 'BUY' - ZIEL 26,90 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT VIVENDI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2,90 (15) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 136 (134) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET DANONE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 71 EUR

- GOLDMAN STARTET NESTLE MIT 'BUY' - ZIEL 86 CHF

- MORGAN STANLEY HEBT CNH INDUSTRIAL AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 16,50 USD

- UBS HEBT LONDON STOCK EXCHANGE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 13500 (11500) PENCE

- UBS LEGT ZIEL FÜR VIVENDI NACH SPIN-OFF VON CANAL+ AUF 3 (10) EUR FEST - 'BUY'

- UBS STARTET MANCHESTER UNITED MIT 'BUY' - ZIEL 23 USD

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Givaudan, FY Pre-close Roundtable Call

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen 2023/24 (10.00 Pk)

14:00 GBR: GlaxoSmithKline, Meet the management: Early pipeline Call

16:00 USA: Agilent Technologies, Analyst and Investor Day

Termine Konjunktur

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/24

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Winter

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Winter

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/24

10:00 ITA: Handelsbilanz 10/24

11:00 DEU: ZEW-Index 12/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/24

15:15 USA: Industrieproduktion/Kapazitätsauslastung11/24

16:00 USA: Lagerbestände 10/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 12/24

