Ölpreise gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Dienstag 72,77 US-Dollar. Das waren 1,14 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar fiel um 1,12 Dollar auf 69,59 Dollar.

Am Ölmarkt wirkten chinesische Wirtschaftsdaten vom Vortag negativ nach. Sie konnten Bedenken über den schwachen Verbrauch im größten Rohölimportland nicht zerstreuen. Insbesondere ein unerwartet niedriges Wachstum der Einzelhandelsumsätze hatte auf die Stimmung gedrückt. Zudem war die chinesische Raffinerietätigkeit im November zurückgegangen. Die Regierung hat zwar stärkere Konjunkturmaßnahmen versprochen, aber es herrscht am Ölmarkt Skepsis, ob Peking in der Lage sein wird, das Wachstum und den Immobilienmarkt wieder anzukurbeln.

Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweist zudem auf Prognosen, laut denen die Nachfrage nach Ölprodukten bereits im Jahr 2023 ihre Hochpunkte erreicht habe und schon in diesem Jahr zurückgehe. Besonders deutlich dürfte die Nachfrage nach Benzin und Diesel wegen elektrischer und alternativer Antriebe schrumpfen. "Die Zeiten, in denen China der Treiber der globalen Ölnachfrage war, dürften vorbei sein", erwartet Fritsch./jsl/la/men