Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung vor Fed-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwochabend haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt keine klare Richtung eingeschlagen. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax schloss der deutsche Leitindex 0,02 Prozent tiefer mit 20.242,57 Punkten. Der MDax fiel um 0,36 Prozent auf 25.847,51 Zähler.

Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senken wird. "Um ihre Handlungsfähigkeit angesichts unsicherer ökonomischer Rahmenbedingungen zu bewahren, sollte sie die Zinsen in den nächsten Meetings aber zunächst konstant halten", kommentierte Ökonomin Lena Dräger vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) vor der Fed-Entscheidung. "Denn die Fed sieht sich einem schwierigen makroökonomischen Umfeld ausgesetzt: Vieles spricht derzeit für ein erneutes Anziehen der Inflation, gleichzeitig sind die Aussichten für die Konjunktur unsicher."

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Commerzbank im Anlegerfokus. Die italienische Großbank Unicredit baute ihre Beteiligung über Finanzinstrumente an dem deutschen Geldhaus auf nun 28 Prozent aus. "Die Ruhe und Entschlossenheit, mit der UniCredit-Chef Andrea Orcel die Übernahme der Commerzbank vorantreibt, obwohl er nahezu das gesamte politische und wirtschaftliche Establishment in Deutschland gegen sich weiß, zeugt von Weitsicht und Planung", lobte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Commerzbank-Papiere gewannen 1,4 Prozent./edh/mis