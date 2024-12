EQS-Adhoc: Altech schließt strategischen Rahmenvereinbarung mit AXSOL zur exklusiven Lieferung von CERENERGY GridPacks für den Verteidigungssektor

EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Vertrag

Rahmenvereinbarung mit der AXSOL GmbH für die Lieferung und den exklusiven Vertrieb keramischer Festkörperbatterien CERENERGY für den westlichen Rüstungssektor und den NATO-Partnern

Erste Auslieferung für Q1 2027 geplant für 10MWh Jahr 1, 20MWh Jahr 2 und 30MWh für die folgenden 3 Jahre

Option für die Erhöhung der Abnahme auf bis zu 120MWh pro Jahr in Abhängigkeit der Verfügbarkeit.

Zusammenarbeit bei integrierten Batterie Management Systemen (BMS) und Energie Management Systemen (EMS)

Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4): Die Altech Batteries GmbH hat mit der AXSOL GmbH („der Partner“) eine Rahmenvereinbarung (Heads of Agreement, „HOA“) über die beabsichtigte Lieferung von CERENERGY GridPacks mit einem Gesamtleistungsvolumen von mindestens 120 MWh im Zeitraum von 2027 bis 2031 unterzeichnet. Der Partner beabsichtigt die Nutzung der CERENERGY-Energiespeicher im Bereich der Verteidigung und Sicherheit. Die Vereinbarung sichert AXSOL die exklusive Implementierung, Nutzung und Distribution der CERENERGY-Batterien für den Rüstungssektor der NATO-Staaten und den westlichen Ländern zu. Bisher konzentrierte sich AXSOL auf Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Wasserstoffanlagen für die autarke Energieversorgung im militärischen Bereich. Mit dem HOA beabsichtigt AXSOL sein Angebot um keramische Festkörperbatterien zu erweitern.

Als im Verteidigungssektor zertifizierter Lieferant ist Axsol der bevorzugte Partner für eine zeitnahe Qualifizierung, um den frühzeitigen Verkauf der äußerst robusten, langlebigen und nicht brennbaren Altech CERENERGY-Batterien im Bereich der Verteidigung zu ermöglichen.

Darüber hinaus wird Altech mit Axsol zusammenarbeiten und von dessen Know-how und Expertise profitieren, um mit deren Energiemanagementsystem „AXOS“ verschiedene Batterietechnologien mit mehreren Energieversorgungsquellen effizient zu verwalten und zu integrieren. Batterie-Energiespeichersysteme („BESS“) sollen aus mehreren Batterietechnologien für unterschiedliche Anwendungen bestehen und müssen daher intelligent integriert werden, um eine effiziente und wirtschaftliche Anwendung zu gewährleisten.

Erläuterungsteil

Die Altech-Gruppe plant in Schwarze Pumpe eine Produktionsanlage für CERENERGY-Batteriepacks mit einer jährlichen Produktionskapazität von 120 MWh zu errichten. Dieser nun abgeschlossene HOA ist bereits die dritte Absichtserklärung mit einem renommierten Partner innerhalb weniger Wochen für die auf Salzbasis entwickelte Festkörperbatterie CERENERGY für den stationären industriellen Betrieb (siehe auch Meldungen vom 12.09.2024 und 26.01.2024).

Der Partner AXSOL aus Würzburg entwickelt modular skalierbare Batteriespeicherplattformen für verschiedene Anwendungsgebiete – von stationären Batteriespeichersystemen bis zu mobilen Batteriespeichern für den professionellen Einsatz auch im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Im Jahr 2021 erhielt AXSOL eine Auszeichnung der Aerospace & Defense Review und gehört zu den Top 10 Defense Tech Solution Providern in Europa. 2023 wurde AXSOL vom Fachmagazin Energy Tech Review für die Energy Container Solutions als Top 10 Battery Storage Solutions Provider in Europa ausgezeichnet.

Uwe Ahrens, Vorstand der Altech Advanced Materials AG:

„Wir freuen uns, mit Axsol einen so kompetenten Partner gewonnen zu haben, der es Altech ermöglicht, mit unserem CERENERGY GridPack Batterie-Energiespeichersystem in das äußerst attraktive Marktsegment der Verteidigungsindustrie einzusteigen. Axsols starkes Interesse an unserer Technologie unterstreicht die einzigartigen Vorteile der CERENERGY Natriumchlorid-Festkörperbatterietechnologie von Altech und die außergewöhnlichen Alleinstellungsmerkmale. Zudem haben die NATO-Streitkräfte sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden, wir freuen uns einen Teil dazu beitragen zu können.“

CERENERGY Batterie-Projekt

Die Altech Batteries GmbH (ABG) ist ein Joint Venture mit dem weltweit führenden deutschen Batterieinstitut Fraunhofer IKTS zur Vermarktung der revolutionären CERENERGY-Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie (SAS). CERENERGY-Batterien sind die bahnbrechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien. CERENERGY-Batterien sind feuer- und explosionssicher, haben eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren. Die Batterietechnologie verwendet Kochsalz und ist frei von Lithium, Kobalt, Graphit und Kupfer, wodurch die Abhängigkeit von kritischen Metallpreissteigerungen und Lieferkettenproblemen entfällt.

Das Gemeinschaftsunternehmen vermarktet seine CERENERGY-Batterie und plant den Bau einer 120-MWh-Produktionsanlage auf dem Gelände von Altech in Sachsen. Die Anlage wird CERENERGY-Batteriemodule für den Markt der Netzspeicherlösungen produzieren.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com

Kontakt zur Presse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail:

AltechAdvancedMaterials@edicto.de

