EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: letzte Frist für Yangji Investment Partners LLC, Verkauf eigener Aktien, Termin der Hauptversammlung

Letzte Frist für Yangji Investment Partners LLC

Die Gesellschaft hat heute Yangji Investment Partners LLC eine letzte Frist bis zum 31. Dezember 2024 gesetzt, die in 2023 vereinbarte Kreditlinie über 10 Mio. Euro zumindest im Umfang der ersten Rate von 2 Mio. Euro zu bedienen.

Verkauf eigener Aktien

Die Gesellschaft hat wegen der durch die mangelhafte Bedienung der Yangji Kreditfazilität verursachten Liquiditätslücke beschlossen, bis zu 5.321.365 eigene Aktien über die Fox Automotive Switzerland AG an den Börsenplätzen Düsseldorf, Berlin, Hamburg zu veräußern. Der Erlös soll zur Begleichung von operativen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und der Fox Automotive Switzerland AG eingesetzt werden.

Termin der Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 soll am Freitag, den 31. Januar 2025 in Düsseldorf stattfinden. In der Hauptversammlung sollen auch wegen der Anzeige nach § 92 Abs.1 AktG umfangreiche Kapitalmaßnahmen beschlossen werden. Die Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung wird am 23.Dezember 2024 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft unter https://fox-em.com/hauptversammlung/ erfolgen.