GNW-News: Brains Bioceutical weitet das branchenführende Cannabinoid-Angebot auf D9-THC und CBN aus, um neue Grenzen in der Wirkstoffentwicklung zu erschließen

^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio), ein weltweit führendes Unternehmen für natürliche GMP-konforme cannabinoide Pharmawirkstoffe (API), gibt die Erweiterung seines branchenführenden Angebots bekannt. Cannabinol (CBN) ist als EU-GMP-zertifizierter API erhältlich. D9-Tetrahydrocannabinol (THC) hat eine feste kristalline Form, wird auf eine erhöhte Stabilität hin optimiert und einer abschließenden Validierung als Cannabigerol (CBG) unterzogen. Diese neuen Ergänzungen komplettieren das aktuelle Sortiment von Brains Bio, da der CBD API derzeit in über 30 klinischen und vorklinischen Studien verwendet wird, darunter eine abgeschlossene Phase-III-Studie zu refraktärer Epilepsie (eingereicht für die Marktzulassung) und eine Phase-II-Studie zum Missbrauch opioider Wirkstoffe. Durch die sofortige globale Bereitstellung von Produktproben eröffnet Brains Bio neue Wege für die klinische Forschung, Produktentwicklung und therapeutische Innovation. Die nächste Generation von Cannabinoid-basierten Therapien Das erweiterte Sortiment von Brains Bio trägt dem Engagement des Unternehmens für die Cannabinoid-Entwicklung im Bereich von Arzneimittelforschung und -entwicklung Rechnung. Das Angebot umfasst formulierte Produkte und API konform zu den Anforderungen von Ph. Eur. Monograph und ICH Q7, und ist darauf ausgelegt, regulatorisch zulassungsfähige klinische Programme für wichtige ungedeckte medizinische Bedarfe zu unterstützen. Diese API mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten für ein breites therapeutisches Spektrum einschließlich neurologischer Erkrankungen, chronischer Schmerzen und entzündlicher Erkrankungen sollen wegweisende klinische Fortschritte auf den Weg bringen. Bestehende Erfolgsgeschichten als Ausgangsbasis Die Arzneimittelindustrie kann bereits auf die erfolgreiche Integration von Cannabinoid-basierten Medikamenten zurückblicken. Mehrere durch die FDA und EMA zugelassenen Medikamente zeigen einen erheblichen klinischen Nutzen, darunter: * Epidiolex (CBD): Eine Lösung zum Einnehmen für die Behandlung epileptischer Anfälle im Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom und Dravet-Syndrom (zugelassen durch die FDA/EMA). * Marinol & Syndros (Dronabinol): Formulierungen gegen Übelkeit und Erbrechen, die durch eine Chemotherapie ausgelöst wurden, sowie bei Anorexie in Verbindung mit AIDS (zugelassen durch die FDA/EMA). * Sativex (CBD/THC): Eine Behandlung für spastische Anfälle bei MS und anderen neurologischen Erkrankungen (zugelassen durch die EMA). Diese Erfolge untermauern das therapeutische Potenzial von Cannabinoid-basierten Therapien und ihre wachsende Akzeptanz in der medizinischen Community, und Brains Bio engagiert sich auch weiterhin dafür, das wissenschaftliche Verständnis von Cannabinoiden voranzubringen. ?Ein Meilenstein für die Arzneimittelindustrie" ?Die Einführung von qualitativ hochwertigem CBN API, D9 THC und CBG ist ein wegweisender Augenblick für Brains Bio und für die gesamte Arzneimittelindustrie", so Ricky Brar, CEO und Chairperson von Brains Bioceutical Corp. ?Diese Produkte ermöglichen es der Forschung und Wirkstoffentwicklung die Grenzen der Cannabinoid-Wissenschaft zu erweitern und die Bereitstellung revolutionärer Therapien für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Dieser Erfolg spiegelt unser unerschütterliches Engagement für die Herstellung von API wider, die den höchsten Standards in puncto Sicherheit, Qualität und Konsistenz entsprechen." Ein auf Wachstum ausgelegter Markt Der Global Cannabinoid Derived Pharmaceutical Market Research Report 2024 (Marktforschungsbericht 2024 für weltweite Cannabinoid-abgeleitete Arzneimittel) prognostiziert einen erheblichen Anstieg von 884,3 Millionen USD im Jahr 2021 auf 4,87 Milliarden USD bis zum Jahr 2034 (CAGR von 13,4 %). Dieser steile Anstieg spiegelt das erhöhte Bewusstsein für die Wirksamkeit cannabinoider Therapien in der Bekämpfung zahlreicher medizinischer Erkrankungen wider. Das API-Sortiment von Brains Bio markiert den nächsten Meilenstein, da Innovatoren in der Arzneimittelindustrie einen zuverlässigen und konformen Wirkstoff für die Weiterentwicklung regulatorisch zugelassener Cannabinoid- basierter Behandlungen erhalten. Anforderung von Produktproben und Anfragen Die THC- und CBN-API von Brains Bioceutical Corp. sind jetzt als Produktprobe erhältlich. Arzneimittefirmen und Forschungsorganisationen erreichen das Unternehmen bezüglich Anfragen oder weiterer Informationen über ir@brainsbio.com. Über Brains Bioceutical Corp. Brains Bioceutical Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung natürlicher cannabinoider API für die Arzneimittelindustrie. Im Fokus der Cannabinoid-Forschung steht die Übertragung auf innovative Lösungen für wichtige medizinische Anforderungen, um eine neue Zukunft der Medizin einzuläuten. INFO@BRAINSBIO.COM BRAINSBIO.COM 1-855-927-2476 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b460b7ca-9a31-4a41- a012-23d26e61ef5d °