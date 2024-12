Silberpreis kämpft um 30 Dollar – Warten auf Jerome Powell

Wenige Stunden vor der Fed-Notenbanksitzung gehen Anleger am Silbermarkt auf Nummer sicher und ziehen sich zunächst zurück. Die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten mahnt offensichtlich zur Vorsicht. Insbesondere die FOMC-Pressekonferenz mit Jerome Powell dürfte im Fokus stehen. Im weiteren Wochenverlauf könnten zudem wichtige Wirtschaftsdaten das Interesse auf sich ziehen.

Zinssenkung um 25 Basispunkte durch Fed-Notenbank erwartet

Mit Hochspannung erwarten Marktakteure den heutigen Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) um 20:00 Uhr. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Fed um einen Viertelprozentpunkt nach unten an den Zinsschrauben dreht und das Zinsband entsprechend auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent anpasst.

Ab 20:30 Uhr steht Jerome Powell der Öffentlichkeit der Rede und Antwort. Anleger hoffen, dass Powell wichtige geldpolitische Signale abgibt. In den vergangenen Tagen dominierte die Sorge, dass das Tempo im derzeitigen Zinserhöhungszyklus im kommenden Jahr gedrosselt werden könnte.

Gut möglich, dass die Fed auf der ersten Sitzung im Jahr 2025 Ende Januar eine Zinspause einlegt.

Bauchschmerzen bereiten dürfte der Fed die Entwicklung der Inflation, welche zuletzt wieder etwas anzog. Im November lag die Teuerung inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel bei 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,6 Prozent im Oktober.

Unter der neuen Trump-Regierung, welche eine protektionistische Marschroute an den Tag legen dürfte, könnte die Teuerung wieder anziehen.