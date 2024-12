ANALYSE-FLASH: UBS senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 555 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien der Munich Re zwar von 540 auf 555 Euro angehoben, die Papiere aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle begründete dies am Mittwochabend mit der nun angemessenen Bewertung sowie den Preisrisiken in der baldigen Erneuerungsrunde. Das über den Erwartungen liegende Gewinnziel für 2025 dürfte nicht auch höhere Ausschüttungen an die Aktionäre mit sich bringen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 21:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT