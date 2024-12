Dax-Widerstand: 20.550 20.600 Dax-Unterstützung 20.259 20.050

Dax-Rückblick:

Der Dax sah am gestrigen Abend nach dem Fed-Entscheid gestern wie vermutet nochmal viel Volatilität und setzte im nachbörslichen Handel unter die 20.000er-Marke zurück.

Der Xetra-Dax startete heute Morgen dann mit einer ordentlichen Abwärtskurslücke. Er schloss die noch offen gebliebene Aufwärtskurslücke vom 3. Dezember im Bereich um 20.050 Punkte. Das war ein wichtiges Korrekturziel für die überfällige Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbewegung.

Dax-Ausblick:

Ausgehend vom heutigen Tagestief im Bereich der Unterstützung um 20.050 Punkte im Xetra-Dax ist tendenziell eine Erholung in Richtung des gestrigen Schlusskursniveaus um 20.245 Punkte denkbar - aber nicht zwingend.

Sollte die Überhitzung bei den extrem hoch bewerteten US-Technologietiteln - speziell den so genannten "Magnificient Seven" - weiter abgebaut werden, dürfte auch der deutsche Leitindex keine größere Dynamik nach oben entwickeln. Wahrscheinlicher ist, dass er noch einmal deutlich unter die 20.000er-Marke abtaucht am vorletzten "richtigen" Handelstag des Kalenderjahres.

Es wird also ein spannender Nachmittag. Defensive bleibt in diesem Marktumfeld vorerst weiter Trumpf.