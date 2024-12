Die US-amerikanische Notenbank (Federal Reserve, kurz Fed) hat ihren Leitzins heute wie erwartet um 25 Basispunkte von 4,5 bis 4,75 Prozent auf 4,25 bis 4,50 Prozent gesenkt. 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt.

In ihrem Statement zur Zinssenkung schrieb die Fed, die wirtschaftliche Aktivität würde sich ausweislich jüngster Daten weiter "in solidem Tempo" ausweiten. Die Arbeitslosenquote habe sich zwar erhöht, sei aber auf niedrigem Niveau verblieben. In Sachen Inflation sieht die US-Notenbank weiter Fortschritte, auch wenn sie "etwas erhöht" bleibe.

Elf der zwölf Mitglieder des US-Notenbank-Offenmarktausschusses (FOMC) haben für die Zinssenkung gestimmt. Nur Beth Hammack stimmte dagegen und sprach sich für eine Beibehaltung der Zinsen auf dem bisherigen Niveau aus.

Der Schritt der US-Notenbank war so erwartet worden. Unmittelbar vor dem Zinsentscheid notierten die beiden Blue-Chip-Indizes S&P 500 und Dow Jones minimal im Plus, während der techlastige Nasdaq 100 ganz leicht im Minus notierte.