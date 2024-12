Comeback in Sicht: Sixt-Aktie generiert Kaufsignal

Im dritten Quartal erzielte der SDax-Konzern den höchsten Umsatz in der Geschichte des Unternehmens. Wegen der mauen Aktienkursentwicklung ist die Bewertung niedrig - und auch der Chart sendet positive Signale. Wir loten aus, wo der Kurs hingehen könnte.

Die Stammaktien des Autovermieters Sixt litten in den vergangenen Monaten unter hohen Wertverlusten bei der Elektroauto-Flotte und einem eher geringen Interesse am Gebrauchtwagenmarkt. Der Vorstand musste daraufhin im November die eigne Prognose für den Vorsteuergewinn senken. Sixt rechnet jetzt "nur" noch mit einem Vorsteuergewinn (EBT) von 340 Millionen Euro statt 340 bis 390 Millionen. Sowohl aus der fundamentalen als auch aus der charttechnischen Perspektive gibt es allerdings durchaus auch gute Argumente, die für die Aktie sprechen. Welche das sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.