EQS-News: Cherry SE bestätigt konsequente Strategieumsetzung im Peripherals-Geschäft im vierten Quartal

München, 19. Dezember 2024 – Die Cherry SE verzeichnet konkrete Erfolge nach organisatorischer Neuaufstellung des Kerngeschäfts sowie der Sortiments- und Vertriebsstrategie im Hinblick auf das neue Partner- sowie das neue Pricing-Modell. Überdies zeigen die optimierte Supply Chain und das strikte Kostenmanagement positive Wirkung im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2024.

Positive Resonanz der CHERRY-Partner auf das neu gestaltete Vertriebsprogramm

Bereinigung des Graumarktes

Steigerung der Marktpreise von CHERRY-Peripheriegeräten

Warenbestandsziel zwischen 55 und 57 Mio. Euro zum 31.12.2024

Bereits mit dem vierten Quartal haben wir den Wechsel von Reinverkauf hin zu Durch- und Abverkauf eingeleitet und die Bestandsmengen bei Partnern und CHERRY Inhouse am Absatzmarkt ausgerichtet. Zudem reduzieren wir die Sortimentsbreite im Segment Peripherals, um denAbsatz auf umsatzstarke Produkte auszurichten und für alle involvierten Partner eine Margensteigerung sowie höhere Profitabilität zu erreichen. Neben den Positiveffekten bei unseren Vertriebspartnern zeigt auch die Partnerschaft mit Amazon im Endkundengeschäft eine gute Wachstumskurve. Allein in der sog. Black Week konnten wir einen siebenstelligen Umsatz erzielen.

Neben konsequentem Bestandsmanagement legt CHERRY den Fokus verstärkt auf eine verlässliche und bedarfsorientierte Lieferfähigkeit auf Monatsebene sowie auf eine austarierte Kapitalbindung.

Das Trade Working Capital konnte demzufolge bereits im vierten Quartal gegenüber Neunmonatszeitraum 2024 verbessert werden; der Vorratsbestand dürfte zum Jahresende um mindestens 5 Mio. Euro unter jenem vom 30. September liegen.

CHERRYs CEO Oliver Kaltner blickt optimistisch auf die aktuellen Entwicklungen:

„Der Umbau des Peripherals-Geschäfts in der High Season eines Jahres ist durchaus mutig. Zugleich ist es der natürliche Zeitraum, um sich von bloßen Reinverkaufszielen konsequent zu verabschieden. Wir konnten seit September erhebliche Fortschritte erzielen und dabei unsere Geschäftseinheiten neu aufstellen sowie ausrichten. Dieses erarbeitete Momentum werden wir mit dem Jahresbeginn 2025 in ein neues Partner- und Geschäftsmodell einbetten, was unsere Aussichten für 2025 endlich wieder auf Wachstumskurs stellen sollte.“

Wir danken unseren Partnern und Kunden für ihre Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2024 und blicken mit Zuversicht auf ein gemeinsames erfolgreiches Jahr 2025. Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen dynamischen Rutsch ins neue Jahr.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

