EQS-News: Akquisition der PSI Transcom GmbH durch CHAPTERS-Plattform Altamount Software GmbH

Die Governance-, Risk- und Compliance-Plattform Altamount Software GmbH („Altamount“) der CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat heute 100% der Geschäftsanteile der PSI Transcom GmbH von der PSI Software SE erworben. Ein Closing der Transaktion wird nach Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im ersten Quartal 2025 erwartet.

Die PSI Transcom GmbH ist ein Softwareanbieter mit rund 100 Beschäftigten in Deutschland und Polen und einem Fokus auf Mobilitätslösungen für optimale Personal- und Fahrzeugverfügbarkeit in Verkehrsunternehmen. Prägend für das Unternehmen ist die hohe Wachstumsdynamik bei der Vermarktung von Softwarelösungen für Elektrobus- Depots mit durchschnittlichen Wachstumsraten der Umsatzerlöse von etwa 12 % in den letzten Jahren. Die wirtschaftlichen Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung werden wegen der starken Wachstumsraten im Bereich von eMobility-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr sowohl national wie auch international als überdurchschnittlich eingeschätzt.

CHAPTERS CEO Jan-Hendrik Mohr erklärt dazu:

„Wir sind uns der großen Verantwortung gegenüber dem Team und den Kunden der PSI Transcom GmbH bewusst und freuen uns auf den gemeinsamen Weg! Unsere Altamount-Plattform ist das richtige langfristige Zuhause für diesen Anbieter von „mission-critical“ Software. Wir sind stolz auf Andreas Philippi und sein Team, die binnen sechs Monaten nun bereits den zweiten Carve-Out eines Softwareunternehmens aus einem multinationalen Konzern sehr effektiv umgesetzt haben. Wir bedanken uns für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Team der PSI Software SE, die wir gerne weiter intensivieren wollen.“

Gunnar Glöckner, CFO der PSI Software SE dazu:

„CHAPTERS und Altamount konnten sich klar als bestes langfristiges Zuhause für die PSI Transcom GmbH positionieren. Hierbei war uns eine durchdachte und nachhaltige Lösung für alle Stakeholder wichtig. Im Rahmen unseres Transformationsprogramms „PSI Reloaded“ fokussieren wir uns künftig auf unsere Kerngeschäfte und freuen uns, auch für die PSI Transcom GmbH durch die heutige Transaktion den richtigen Partner für künftiges Wachstum gefunden zu haben.“

Ein Closing der Transaktion bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, da die Produkte der PSI Transcom GmbH zur kritischen Infrastruktur Deutschlands gezählt werden. CHAPTERS und Altamount können der damit verbundenen Verantwortung durch die Transparenz der Börsennotiz, der sehr guten Kapitalisierung und langfristigen Strategie in besonderem Maße nachkommen.

Andreas Philippi, CEO Altamount ergänzt:

“Altamount treibt in der CHAPTERS-Gruppe alle Themen im Bereich Governance-, Risk- und Compliance-Software voran. Nirgendwo ist dies wichtiger als beim Betrieb der Software von kritischer Infrastruktur. Die PSI Transcom GmbH kann auf viele Jahre Marktführerschaft zurückblicken und wird mit uns gemeinsam ihr volles Potential im Wachstumsmarkt der Digitalisierung im öffentlichen Personenverkehr ausschöpfen. Wir heißen das gesamte Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise!“

